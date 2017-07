VIDEO - O strângere de mâini așteptată de toată lumea. Trump și Putin, față în față la G20

Guvernul german a postat vineri pe Facebook o înregistrare de la întâlnirea informală a liderilor G20, ce surprinde şi prima strângere de mână a preşedinţilor american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, transmite agenţia DPA.



Momentul în care Putin şi Trump s-au regăsit faţă în faţă este doar una dintre imaginile din montajul video care-i arată pe liderii G20 la o reuniune informală înaintea summitului oficial.



Într-una din secvenţe se vede cum Trump îi bate amical pe spate lui Putin. Întrevederea lor, care urmează să se desfăşoare în marginea summitului, este cel mai aşteptat moment al reuniunii G20. AGERPRES

Video shows Pres. Trump, Russian Pres. Putin shaking hands at G-20 summit ahead of their high-stakes meeting today. https://t.co/xxeBvDKdjR pic.twitter.com/QunvkPdEFd