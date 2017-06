VIDEO - Panică la Bruxelles după o explozie și mai mute focuri de armă. Gara Centrală a fost evacuată

O mică explozie s-a produs, marți, în Gara Centrală din Bruxelles. Presupusul autor a fost împușcat de polițiști stare acestuia de sănătate nefiind cunoscută la această oră, spune pachetul belgian, relatează 7sur7.be.



La Grande Place și Gara Centrală au fost evacuate și închise după acest incident care s-a produs cu puâin înainte de ora 21:00, ora locală, a explicat purtîtorul de cuvânt al Infrabel. Panica a izbucnit în gară pe căile de acces în momentul incidentului, a mai declarat oficialul.

#Breaking #Belgium #Bruxelles

Ambulances arrived some minutes ago at the Central Station. pic.twitter.com/QI2Hq5JJhN