VIDEO - Rusia ar fi trimis trupe la granița coreană. Kremlinul refuză să comenteze

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat vineri să comenteze informaţiile apărute în presă conform cărora Rusia desfăşoară echipamente militare şi trupe spre graniţa cu Coreea de Nord, potrivit agenţiei de presă RIA, citată de Reuters.



Peskov a spus că desfăşurările de trupe ruseşti în interiorul graniţelor Rusiei nu reprezintă o chestiune publică.



Locuitori din Orientul Îndepărtat al Rusiei au relatat, citaţi de unele media locale, că au văzut echipamente militare desfăşurate spre graniţa cu Coreea de Nord.



Informaţiile au survenit în contextul escaladării tensiunilor dintre Coreea de Nord şi SUA din cauza programului nuclear al Phenianului. AGERPRES

