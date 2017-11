Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea sa se retraga? Cine nu il lasa!

Bazandu-se pe interviurilor unor oameni de stiinta, sociologi, analisti, dar si pe declaratiile mai multor personaje din guvern si din cercurile apropiate puterii de la Moscova, publicatia britanica The Independent a ajuns la concluzia ca "printre cei care il inconjoara pe presedintele Vladimir Putin domneste o atmosfera de confuzie, incertitudine si nesiguranta".

Intr-un amplu material pe aceasta tema, corespondentul ziarului in capitala rusa, Olier Carroll, afirma ca, "judecand dupa tabloul astfel creionat reiese ca presedintele inca mai detine o mare putere de influenta la Kremlin, dar numai pentru ca asa trebuie".

Interlocutorii jurnalistului britanic, al caror nume nu este insa dezvaluit, "sustin ca Vladimir Putin a obosit. Nu mai este animat de dorinta de a mai participa inca o data la alegeri nationale. Prin urmare, campania electorala va fi redusa la strictul necesar", precizeaza autorul materialului din The Independent. Intre timp, "sondajele de opinie indica faptul ca, in marea lor majoritate, rusii ar prefera schmbare in defavoarea stabilitatii".

Potrivit fostului consilier al Kremlinului, Gleb Pavlovski, nici cei mai apropiati colaboratori ai presedintelui rus nu stiu care sunt intentiile acestuia. "Putin este un personaj tragic, dramatic, obligat sa-si organizeze propria operatiune speciala. Anturajul lui nu este format din oamenii din jurul biroului lui. Nu. Este vorba de o intreaga curte de palat, care, se stie, isi apara omul si nu vor sa-l lase sa plece", subliniaza analistul.

Si explica: "Ei au nevoie de el mai mult decat el de ei. La cateva minute dupa ce vor ramane fara el, vor incepe intrebarile. De unde banii? Si cine sunt, in ultima instanta, acesti oameni?". Privind lucrurile putin altfel, comentatorul politic Konstantin Gaaze este de parere ca "indiferent de decizia lui Putin privind alegerile prezidentiale din martie 2018, pana la sfarsitul acestui an se va declansa o impresionanta batalie pentru putere, unii se vor napusti asupra celorlalti, iar presa va fi inundata de materiale compromitoare la adresa tuturor".

Interesant este ca, potrivit The Independent, Putin ar fi cochetat cu ideea retragerii din functia de presedinte in toamna anului trecut. "Sunt trei surse care declara ca, la acea data, Putin a cerut administratiei sale sa elaboreze diferite scenarii pentru plecarea lui". Concret, se doreau "actiuni in avans, care sa balanseze politica dura la care rusii se asteptau din partea administratiei Hillary Clinton", scrie publicatia britanica.

Victoria lui Donald Trump a schimbat insa lucrurile, facandu-l pe Putin sa-si amane planul. "Un al doilea Putin nu mai poate exista. Cand un om pleaca, pleaca impreuna cu sistemul. Toate comunicatiile neoficiale, toate jocurile din culise, toate astea vor pleca si ele", continua The Independent, citandu-l pe profesorul Valeri Solovei.

"Majoritatea persoanelor intervievate considera ca Rusia se afla in pragul unei importante crize politice - sistemul si-a consumat toate resursele, iar acum sta intr-un echilibru pracar la margine de drum", concluzioneaza The Independent.