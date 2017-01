Dragnea îi va da în judecată pe cei care au susţinut că el şi premierul şi-au plătit participarea la învestirea preşedintelui SUA

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al social-democraţilor a anunţat luni că îi va da în judecată pe toţi cei care au susţinut că el şi premierul şi-au plătit participarea în SUA la ceremonia de învestire a preşedintelui Donald Trump.



"O să-i ajut pe cei care au spus minciuna asta să o argumenteze în instanţă (...) Vor avea toată posibilitatea să documenteze această afirmaţie pentru că este bine ca lumea să ştie. (...). Nu era bine pentru noi, ca români, să refuzăm această invitaţie (...) Nereprezentând statul român, am avut nişte întâlniri, iar oamenii aceia au vrut să stea de vorbă cu noi', a declarat Dragnea la Romania TV.



El a adăugat că a dormit la un hotel mai mic şi mai ieftin. "Miercuri am fost invitat de vicepreşedintele comitatului, care a organizat inaugurarea şi care m-a invitat în SUA, la o cină spunându-mi să este foarte posibil ca la acea cină să vină şi preşedintele Donald Trump. Lucru care s-a şi întâmplat la un moment dat. Am auzit comentarii că eram şi eu pe acolo şi m-am aşezat la o masă. Cred că şi cu preşedintele Iohannis se întâmplă la fel. (...) Ne-au invitat la masă, am vorbit despre România, că a venit momentul ca relaţia dintre cele două ţări să se ridice la un alt nivel, am dreptul să-mi spun o părere. Satisfacţia mea a fost că omul a spus că o să o facem, pentru că România este foarte importantă pentru Statele Unite. A fost un eveniment care a durat 20 -25 de minute, nu cu bani", a detaliat liderul PSD.



Preşedintele Camerei Deputaţilor a negat că ar fi plătit un milion de dolari pentru a sta la masă cu preşedintele Donald Trump, argumentând că legislaţia americană interzice cetăţenilor străini să facă asemenea plăţi. 'În primul rând, sper ca această minciună sau prostie să nu ajungă acolo. Există o lege în Statele Unite care interzice oricărui cetăţean străin să facă astfel de plăţi', a declarat Dragnea.



El a reafirmat că parteneriatul strategic dintre ţara noastră şi SUA este extrem de important, chiar fundamental. "Dar, în afară de componenta militară, pe care România a respectat-o cu sfinţenie, trebuie să vină şi o componentă economică, pentru că România trebuie să aibă şi un avantaj economic în ţară pentru ca fiecare român să simtă şi el în buzunarul lui că din acest parteneriat şi lui îi e bine", a adăugat preşedintele Camerei Deputaţilor.

SURSA - AGERPRES