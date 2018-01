Emil Boc susține că nu a fost citat de DIICOT în dosarul lui Mihai Lucan

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirmă că nu a fost citat de DIICOT pentru a fi audiat în dosarul în care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare.



"Cu privire la informaţiile apărute în media centrală referitoare la citarea primarului Emil Boc de către DIICOT Bucureşti, vă comunicăm mai jos declaraţia oficiala a domnului primar, Emil Boc: Nu am primit nicio citaţie din partea DIICOT", a transmis Biroul de presă al Primăriei Cluj-Napoca.



Afirmaţia vine ca urmare a unor declaraţii făcute, miercuri, de deputatul USR Emanuel Ungureanu, după o vizită la sediul DIICOT. Parlamentarul clujean a afirmat, miercuri, că Emil Boc l-a ajutat pe Mihai Lucan cu o concesiune pentru clinica privată Lukmed. Ungureanu a mai susţinut că a făcut o sesizare pentru anchetarea lui Emil Boc, dar şi a fostului primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar.



"El a fost ajutat în Cluj de Emil Boc. El nu putea să facă business-ul numit Lukmed fără domnul Boc. O să vedeţi în succesiunea de hotărâri de Consiliu local cum se facilitează din ce în ce mai mult acest business numit de pacient 'Lucfurt'. Domnul Emil Boc a fost operat de profesorul Lucan şi la clinica de stat şi la clinica privată. Domnul Boc l-a numit consilier personal. Mă întreb, văzând ce personaj malefic este Lucan, ce anume l-a învăţat domnul Lucan în calitate de consilier pe probleme de Sănătate pe domnul Boc? Am făcut o sesizare să fie anchetat domnul Boc, să fie anchetat domnul Funar, care a oferit prima concesiune făcută pe nişte privilegii pe care profesorul Lucan le putea oferi acestor persoane. În cazul de faţă, domnul Boc a avut o problemă de sănătate şi mergea pe un anumit circuit, fără să dea niciun leu, ori la clinica de stat, ori la clinica privată (...) Dacă vreţi o reţetă de succes în afaceri, aceasta este - primeşti aproape de centrul Clujului 1.000 de metri pătraţi. Faci o clinică privată. În acea clinică privată, care este construită pe o concesiune a Primăriei, faci un profit de minim un milion de euro pe an", declara miercuri Emanuel Ungureanu, după o vizită la DIICOT.



Medicul Mihai Lucan este cercetat de DIICOT într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, el fiind suspectat că a transferat ilegal la clinica sa privată aparatură ce aparţinea Institutului de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca. AGERPRES