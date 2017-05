Ești martor într-un proces civil? Află tot ce trebuie să știi despre cum se depune mărturie

In cazul in care sunteti implicat intr-un proces civil, una dintre probele pe care le puteti folosi este cea cu martori, adica puteti desemna una sau mai multe persoane sa depuna marturie. In acelasi timp, puteti fi numit ca martor intr-un astfel de proces, ceea ce inseamna ca veti fi citat si ascultat de catre instanta de judecata. Afla astazi care sunt toate etapele prevazute de Noul Cod de Procedura Civila pentru administrarea probei cu martori, de la ascultarea si inlocuirea martorilor, pana la depunerea juramantului si banuiala de marturie mincinoasa.

Proba cu martori este una dintre probele prevazute la art. 250, Capitolul II - Judecata, Sectiunea a II-a - Cercetarea procesului, din Noul Cod de Procedura Civila intrat in vigoare in 15 februarie 2013.

"Art. 250. - Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin inscrisuri, martori, prezumtii, marturisirea uneia dintre parti, facuta din proprie initiativa sau obtinuta la interogatoriu, prin expertiza, prin mijloacele materiale de proba, prin cercetarea la fata locului sau prin orice alte mijloace prevazute de lege" - extras din NCPC

Conform acestui act normativ, proba cu martori este admisibila in toate cazurile in care legea nu dispune altfel, insa niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, daca valoarea obiectului sau este mai mare de 250 lei. "Cu toate acestea, se poate face dovada cu martori, contra unui profesionist, a oricarui act juridic, indiferent de valoarea lui, daca a fost facut de acesta in exercitiul activitatii sale profesionale, in afara de cazul in care legea speciala cere proba scrisa", se precizeaza la Art. 309 NCPC.

Totodata, in cazul in care legea cere forma scrisa pentru validitatea unui act juridic, acesta nu poate fi dovedit cu martori. De asemenea, este inadmisibila proba cu martori daca pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisa, in afara de cazurile in care:

- partea s-a aflat in imposibilitate materiala sau morala de a-si intocmi un inscris pentru dovedirea actului juridic;

- exista un inceput de dovada scrisa, potrivit prevederilor art. 310;

..............................

Citeste continuarea AICI