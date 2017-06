Ioan Bendei, pus sub control judiciar în dosarul privind cesionarea de către LPF a drepturilor tv

Procurorii anticorupţie au dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de Ioan Bendei, la data faptelor administrator al SC RCS&RDS SA, în dosarul privind cesionarea de către Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a drepturilor de televizare pentru meciurile din Liga I, informează DNA.



"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de Combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 7 iunie, pentru inculpatul Ioan Bendei, la data faptelor administrator al SC RCS&RDS SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de dare de mită şi complicitate la spălare de bani", se arată într-un comunicat al DNA transmis miercuri AGERPRES.



În vederea confiscării speciale, procurorii anticorupţie au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor ce aparţin societăţilor comerciale Bodu SRL (până la concurenţa sumei de 16.771.659 lei) şi RCS&RDS SA (până la concurenţa sumei de 13.714.414 lei).



Pe 17 mai, Serghei Bulgac, la data faptei director general al companiei RCS&RDS, a fost pus sub învinuire de procurorii anticorupţie pentru spălare de bani.



"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de Combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au finalizat procedura de aducere la cunoştinţă a învinuirii şi faţă de celelalte persoane fizice şi juridice cercetate - SC RCS&RDS SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de dare de mită şi spălare de bani, şi SC Bodu SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la luare de mită şi spălare de bani", se arăta într-un comunicat al DNA.



În acelaşi dosar, pe 5 mai, DNA a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pentru 60 de zile şi faţă de Dumitru Dragomir, fost preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, acuzat de luare de mită şi complicitate la spălare de bani.



Procurorii anticorupţie au mai dispus atunci efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de Ioan Bendei, Alexandru Oprea - la data faptei directorul general şi preşedintele consiliului de administraţie al RDS&RCS, pentru complicitate la dare de mită, Mihai Dinei - la data faptelor coordonatorul activităţii juridice al companiei, pentru complicitate la dare de mită şi complicitate la spălare de bani, Florin Bogdan Bădiţă - la data faptelor administrator al unei societăţi comerciale, pentru complicitate la luare de mită şi spălare de bani, precum şi faţă de Bogdan Dumitru Dragomir - la data faptelor asociat unic al aceleiaşi societăţi comerciale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la luare de mită şi complicitate la spălare de bani.



Potrivit procurorilor, în perioada aprilie 2009 - mai 2011, Dumitru Dragomir ar fi pretins suma de 3,5 milioane de euro, din care ar fi primit 3,1 milioane de euro, de la Bendei, în scopul atât de a îndeplini, cât şi de a nu îndeplini acte privitoare la îndatoririle sale de serviciu, precum şi de a îndeplini acte contrare acestora, în contextul cesionării drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga I.



Suma de bani ar fi fost mascată ulterior sub forma unor plăţi făcute în cadrul unui contract de asociere în participaţiune, încheiat între o firmă controlată de Dumitru Dragomir şi compania de televiziune prin cablu, susţin anchetatorii. AGERPRES