Moș Crăciun schimbă noaptea votul din CSM

Scandalurile din interiorul Consiliului Superior al Magistraturii nu mai pot fi ascunse sub preș. Membri cu mare autoritate profesională și ținută morală demonstrate și anterior alegerii lor în CSM, aduși la exasperare de situația de ruptură gravă dintre standardele de etică și acțiunile unor membri ai acestui for al magistraților, au dezvăluit câteva dintre acțiunile de influențare, prin presiune, care afectează grav independența magistraților. Faptul că o parte a ședințelor de plen și unele dintre ședințele Secției judecători sunt transmise on line și arhivate video dă posibilitatea perceperii, chiar și parțial, a stării de tensiune din CSM.

Apar limpede cele două poziții și efectivele taberelor care se confruntă. Pe de o parte, sunt judecători și reprezentanții aleși ai societății civile care pledează pentru desprinderea sistemului judiciar de influența și tutela statului paralel; de cealaltă parte, echipa de procurori și judecătorii ,,captivi” trimiși în CSM pentru a bloca orice mișcare spre independența reală a magistraților. Testul de fidelitate față de puterea ocultă l-au dat unii membri ai CSM la vot pe Legile Justiției și la felul în care s-au poziționat în dezbaterea raportului Inspecției Judiciare la DNA. Respingerea cu un scor strâns (10-8 sau 11-7, un membru al plenului fiind absent) a propunerilor de măsuri legislative care pot schimba stările de lucruri negative din Justiție, acordarea Codurilor cu decizii ale Curții Constituționale sau a oricăror critici la adresa Codruței Kovesi arată că echipa ,,reformiștilor” nu poate înfrânge mașina de vot controlată de sistem.

În comisie, acceptă legile, la plen le resping!

Evelina Oprina, prof. univ. dr., judecător, membru ales al CSM, a relatat cum s-a schimbat direcția votului exprimat în 28 septembrie, la Legile Justiției. ,,Până în preziua avizului negativ, am lucrat târziu ( n.n. - în Comisia nr. 1 Legislație și cooperare interinstituțională) și a existat unanimitate pe propunerile pachetului de Legi pe Justiție. Pe marginea propunerilor transmise de Tudorel Toader a existat unanimitate, cu observații. Eram cu toții convinși că votul era unul favorabil, cu observații. Nu știu ce s-a întâmplat peste noapte. Am fost surprinsă de acest vot negativ”, declară Oprina. Cine sunt cei care s-au ,,sucit” peste noapte? Dintre cei 15 membri ai Comisiei 1, care au lucrat efectiv în ședințele comisiei din 26 și 27 septembrie pe textele de lege trimise de Ministerul Justiției, acceptându-le deci, cu propunerile de modificare, au votat apoi surprinzător pentru respingere judecătorii Mariana Ghena, Andreea Chiș, Mihai Bălan, Mihai Mateescu și procurorii Cristian Ban, Codruț Olaru, Florin Deac, Nicolae Solomon, Tatiana Toader. Împreună cu procurorul general Augustin Lazăr, ei formează ceea ce numim ,,Banda celor zece”.

Agitatul judecător Mateescu persiflează influențele exterioare sugerate de Evelina Oprina, declarând că pe el l-a sunat Moș Crăciun noaptea ca să-și schimbe votul. Mateescu nu spune cine este sub masca lui Moș Crăciun. Nici nu lămurește dacă fiecare din ,,Banda celor zece” are câte un Moș Crăciun care-l sună înainte de vot.

Comunicat scris de Gâgă pentru mişculații la vot

Statul paralel are sub o sintagmă meșteșugită de comunicatori ,,potențial de schimbare a opțiunii de vot de către membrii CSM”. Deși nu vrea să recunoască această realitate evidentă, precizările CSM nu dezavuează declarația Evelinei Oprina, ci o ambalează într-o negație cusută cu ață albă. „Banda celor zece” forțează difuzarea acestui comunicat confuz în 13 noiembrie, după ce s-a produs încă un vot negativ, de respingere a propunerilor Parlamentului la Legile Justiției. Concluzia este în acest caz dictată de Gâgă: ,,CSM nu a fost informat cu aspecte privind limitarea sau influențarea exercitării libere a dreptului de vot de vreun membru al CSM sau de orice persoană interesată”. Atunci de ce apare acest comunicat? Chiar așa!

Cinci judecători vor să demisioneze

Judecătoarea Oprina face noi dezvăluiri explozive despre atmosfera de presiune pe care ,,Banda celor zece ” o impune în CSM pentru a reduce la tăcere grupul de magistrați care se opun explicit statului paralel. Invitată la Antena 3, Evelina Oprina a descris metodele de intimidare folosite de colegi din CSM, greu de imaginat în interiorul instituției care are drept sarcină constituțională să fie ,,garantul independenței justiției. Arsenalul pleacă de la ironii și aluzii, ajungând la un comportament agresiv, intimidant, menit să influențeze decizii, interpretări juridice și votul. Judecătoarea Gabriela Baltag semnalase și ea într-o intervenție publică anterioară degradarea gravă a climatului de lucru din CSM, unde se petrec lucruri incredibile. După ce se închid înregistrările video și audio ale ședințelor, se petrec scene care merg până la amenințarea integrității fizice. Corecția prin bătaie ar fi, logic, următorul pas al ofensivei disperate ordonate pentru anihilarea vocilor și voturilor potrivnice statului paralel.

Evelina Oprina a menționat că în acest cadru care nu permite îndeplinirea mandatului încredințat de magistrați, cinci judecătoare supuse acestui tratament se gândesc să demisioneze din CSM. Din sursele noastre, cele cinci judecătoare aduse în prag de demisie sunt Simona Marcu, Lia Savonea, Nicoleta Țânț, Gabriela Baltag și Evelina Oprina. Susținerea pe care o avem din partea unor asociații profesionale și a câtorva voci cu autoritate din media ne dau tăria să continuăm mandatul de reprezentare în CSM - ne-a declarat una dintre cele cinci judecătoare.