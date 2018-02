OLAF precizează că a deschis o investigaţie la Metrorex. Care este motivul

Karina Knapek/Intact Images ARHIVA ARHIVA

O echipă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis o investigaţie cu privire la o serie de acuzaţii ce vizează existenţa unor nereguli în derularea proiectului Magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei), care beneficiază de finanţare europeană, a confirmat joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al OLAF, Silvana Enculescu.



"În cadrul acestei investigaţii, a fost derulată o verificare la faţa locului. Cu toate acestea, având în vedere că investigaţia este în derulare, OLAF nu poate face alte comentarii", potrivit sursei citate.



În altă ordine de idei, purtătorul de cuvânt al OLAF precizează că nu există un termen fix pentru finalizarea investigaţiei, durata acesteia depinzând de mai mulţi factori.



"Durata depinde de mai mulţi factori, inclusiv complexitatea fiecărui caz, numărul de state şi persoane implicate, amploarea în care serviciile Comisiei şi părţile implicate cooperează şi exercitarea dreptului la apărare", spune acesta.



Ca exemplu, în anul 2016, durata medie a unei investigaţii a fost de 18,9 luni.



Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Transporturilor.



Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fără să menţioneze dacă sunt probleme cu acest contract şi fără să spună nimic la sfârşitul controlului, care s-a încheiat miercuri.



"OLAF este auditul Comisiei Europene şi poate veni în control pe orice proiect pe fonduri europene. Având în vedere că acest proiect (al Magistralei 5 de metrou - n. r.) este spre finalizare şi suma extrasă este foarte mare, OLAF poate veni oricând în control. Cei de la OLAF au fost timp de trei zile la metrou, au verificat documente pe M5, dar nu au spus 'Am venit să facem verificări pe speţa asta' şi 'Ăsta este verdictul nostru' când au terminat controlul. Ei au dreptul să controleze oricând şi nu au spus 'Am venit să controlăm asta şi asta'. Au cerut doar documentele de la M5", au explicat sursele.



La rândul său, conducerea companiei de transport cu metroul, în urma unei solicitări a AGERPRES, a confirmat că o echipă a OLAF a efectuat o misiune la sediul Metrorex şi a solicitat o serie de documente referitoare la proiectul Magistralei 5 de metrou.



"Metrorex confirmă? că? o echipă OLAF a întreprins o misiune la sediul Metrorex, ocazie cu care a solicitat o serie de documente referitoare la proiectul Magistrala 5 de metrou, Eroilor - Râul Doamnei. Facem menţiunea că acest proiect de investiţii a fă?cut obiectul verifică?rilor Autorităţii de Management POS-T şi ale Autorităţii de Audit, nefiind identificate aspecte care să? contravină regulilor şi procedurilor prevă?zute de reglementă?rile europene şi naţionale", a declarat Ion Constantinescu, directorul general al Metrorex.



În presa centrală au apărut, joi, informaţii potrivit cărora mai mulţi agenţi OLAF au verificat acte la Ministerul Transporturilor în legătură cu plăţile făcute de Metrorex către constructorii Magistralei 5 de metrou. Potrivit unor surse guvernamentale, citate în articolul respectiv, OLAF suspectează plăţi supraevaluate efectuate către consorţiul de firme condus de Astaldi, plăţi ce ar fi fost realizate cu complicitatea unor angajaţi Metrorex, companie aflată în subordinea MT.



Proiectul Magistralei 5 este finanţat din fonduri nerambursabile în cadrul programului Operaţional Sectorial - Transport 2007 - 2013 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020. Magistrala 5 are trei secţiuni: Eroilor - Drumul Taberei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon. AGERPRES