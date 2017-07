Procurorul Doru Țuluș: Mă aștept să fiu arestat

Procurorul Doru Ţuluş a decis să rupă tăcerea şi să vorbească deschis despre motivele îndepărtării sale din DNA. Într-o intervenţie prin telefon la un post TV, Ţuluş a mărturisit că din punctul său de vedere, nu corespundea criteriilor DNA şi era, practic, "tolerat", notează stiripesurse.ro.

"Nu am avut o relatie tensionata, dar nici nu corespundeam profilului de activitate. Chiar daca din punct de vedere statistic al promptitudinii m-am straduit sa fiu cat se poate de in regula. Dar nu corespundeam trendului din DNA. Practic, eu am fost tolerat acolo. (...) Unii s-au lasat incalecati de tot, altii si-au respectat statutul de procuror. (...) Au mai fost si alte motive. Nu am facut perchezitii la ora 6 dimineata cu mascati, am marait vizavi de publicarea unor chestiuni. Eu eram de moda veche.", a declarat Doru Ţuluş.

După apariţia în presă a comunicatului DNA prin care instituţia anunţa că în biroul procurorului Mihaela Iorga-Moraru s-ar fi găsit mai multe obiecte de valoare cât şi bani, procurorul Doru Ţuluş a mărturisit că se aşteaptă la orice în cazul său.

"Se poate intampla orice. Dupa ce am vazut comunicatul de ieri, cunoscand omul, vazand comunicatul mi-am dat seama ca absolut orice se poate intampla. (...) Sunt pregatit pentru absolut orice. Stiu mai bine decat oricine cu cine am de-a face.", spune procurorul.

Întrebat dacă exclude o eventuală arestare a sa, Ţuluş a mărturisit tranşant: "Daca ma astept...asta presupune viitorul apropiat. Mai degraba da. Daca e sa fiu transant, mai degraba da."