Toader reproşează neimplicarea lui Kovesi în eliminarea comportamentelor abuzive ale unor procurori

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine că procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, nu s-a implicat în identificarea şi eliminarea componentelor abuzive ale unor procurori din cadrul instituţiei, făcând referire la Mircea Negulescu.

"Neimplicarea procurorului-şef în identificarea şi eliminarea comportamentelor abuzive presupuse a fi comise de către procurori. Mă refer la faptul concret că spaţiul public a fost plin şi este plin de presupuse abuzuri ale procurorului sau fost procuror Negulescu. El a fost lăudat, apreciat, el şi unitatea din care face parte, în loc să fie luate măsuri de verificare, dacă e adevărat sau nu e adevărat", a declarat Tudorel Toader în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată la Ministerul Justiţiei.

El a făcut referire şi la "falsificarea" unor interceptări, precizând că transcriptul diferă de înregistrare.

"În al 18-lea rând, falsificarea transcrierii unor convorbiri telefonice. Înregistrarea are un conţinut, transcriptul are un alt conţinut. Am aici notate multe hotărâri judecătoreşti prin care instanţa a statuat neconcordanţa dintre ce se aude şi ce se vede, între înregistrare şi transcriere, motiv pentru care cauza a fost trimisă înapoi la urmărire penală, iar dacă dumneavoastră nu vi se pare grav aşa ceva, aflaţi că mie mi se pare a fi foarte grav", a afirmat Toader.

Tudorel Toader a dat exemplul dosarului "Microsoft" când a vorbit despre "tergiversarea soluţionării unor cauze".

"Subtitlul este acesta: 'Tergiversarea soluţionării unor cauze'. Curtea Europeană şi Codul nostru de procedură penală prevăd soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil. Ce înseamnă termenul rezonabil? Dezvoltă doctrina şi jurisprudenţa. În tot cazul, termenul rezonabil este mai mic decât termenul de prescripţie a răspunderii penale. Am avut un caz recent, pe care n-ai cum să-l uiţi, să-l laşi în nelucrare, cu Microsoftul, cu sute de milioane de euro, lăsat atâţia ani în nelucrare, încât a trecut demult termenul rezonabil, a trecut şi termenul de prescripţie a răspunderii penale, ceea ce este, în opinia mea, absolut inadmisibil", a subliniat ministrul Justiţiei.

Un alt reproş făcut de Toader a fost lipsa de reacţie a Laurei Codruţa Kovesi privind verificarea activităţii profesionale la DNA Ploieşti.

"În al 20-lea rând şi ultimul punct pe care l-am notat, lipsa de reacţie în verificarea activităţii profesionale şi conduitei unor procurori şi mă refer la verificarea, lipsa de verificare a DNA-ului Ploieşti. Eu nu spun că e adevărat, dar când toată opinia publică - atunci când s-a ajuns până acolo încât procurori cu funcţie se reclamă între ei, există obligaţia minimală ca şef să vezi dacă e adevărat sau dacă nu e adevărat, şi nu să lauzi respectiva unitate", a mai spus Toader.

Ministrul justiţiei a anunţat joi că va declanşa procedura de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, pentru ''acte şi fapte de netolerat într-un stat de drept''.

''În temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat cu 51 alineatul 2 litera b din Legea 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, declanşez procedura de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA. Raportul, însoţit de propunerea de revocare a procurorului-şef, va fi transmis către Secţia pentru procurori a CSM, precum şi către preşedintele României, pentru a analiza şi pentru a decide în acord cu competenţele constituţionale pe care fiecare le are", a afirmat Toader.

AGERPRES