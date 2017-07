Accident feroviar în Ialomița. Un marfar încărcat cu combustibil a deraiat iar 2 vagoane sunt răsturnate

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că circulaţia feroviară este blocată pe Magistrala 702 Făurei - Feteşti, din cauza unor vagoane de marfă care au deraiat şi au oprit circulaţia trenurilor în staţia CFR Ţăndărei.

Trenul de marfa deraiat la Tandarei cu 40 de vagoane incarcate cu combustibil lichid usor rafinat. Evenimentul s-a produs in apropierea Garii Tandarei iar 2 vagoane s-au rasturnat in lateral in afara sinelor si prezinta scurgeri de substanta.

ISU Ialomița a intervenit cu 4 autospeciale de stingere, o ambulanta SMURD, 1 descarcerare grea, 2 autospeciale de comanda, 4 ofiteri si 25 de subofiteri.

S-a realizat dispozitiv de protectie la cele doua vagoane, s-a balizat zona, s-a intrerupt alimentarea cu energie electrica in gara si in triaj. Vagoanele 29 si 30 dinspe locomotiva sunt afectate, reprezentantii CFR au actionat pentru scoaterea celor 10 vagoane dinspre coada trenului in afara zonei unde s-a produs accidentul si se lucreaza in continuare pentru degajarea celorlalte vagoane dinspre locomotiva.

S-a lucrat pentru repararea caii ferate, a macazului, pentru a se facilita accesul catre vagoanele din fata celor afectate.

Urmeaza ca incarcatura din cele doua vagoane sa fie transvazata in alte recipiente. A fost afectat un tren de calatori care circula pe ruta Tandarei-Constanta si a fost oprit in zona Murgeanca-Valea Ciorii. Calatorii, in numar de aproximativ 240, au fost deja preluati de doua autobuze si transportati catre Movila de unde vor fi preluati de alta garnitura de tren.