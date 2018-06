Braşov: Concert special, de fado, în Biserica Fortificată de la Criţ

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu continuă seria concertelor din bisericile fortificate din Transilvania cu un concert cu totul special, de fado, care va avea loc duminică, de la ora 14,00, în biserica fortificată din satul Criţ, comuna Buneşti, judeţul Braşov.



Concertul va fi susţinut de Cristiano de Sousa (solist), considerat unul dintre ''fiii'' muzicii fado, alături de Antonio Dias (chitară portugheză), Antonio Neto (chitară clasică) şi Jorge Carreiro (chitară bass). Denumit ''Misterele Lisabonei poposesc în satele săseşti'', concertul îşi propune să adune laolaltă atât iubitorii de muzică fado, cât şi turiştii care vor să descopere frumuseţea zonei săseşti şi tradiţiile acesteia, menţionează comunicatul citat.



Biserica de la Criţ a devenit gazdă a numeroase concerte care abordează stilurile muzicale diferite. Construită de maestrul Johann Thois în anul 1813, orga din biserică a fost restaurată total de Fundaţia Michael Schmidt şi redată publicului în 2013. Biserica are o istorie aparte, fiind construită în stil neogotic la începutul secolului XIX pe locul unei alte biserici, datând din 1270, anul primei atestări istorice a satului Criţ. Din vechea biserică au rămas moştenire zidurile fortificaţiilor exterioare ridicate în sec. XV.



Interiorul bisericii cuprinde o sală încăpătoare, cu două travee şi bolta în stil bohemian, precum şi obiecte de mobilier aparţinând vechiului aşezământ de cult, printre care lăzi şi grinzi datate cu anii 1666 şi 1724, precum şi bănci pictate în anul 1793, potrivit aceleiaşi surse.



Încă de când era copil, Cristiano de Sousa a avut onoarea de a cânta alături de cei mai importanţi cântăreţi de fado din industria acestui gen, cunoscând nume precum Fernando Mauricio (regele muzicii fado), Celeste Rodrigues (sora lui Rodrigues de Amalia) şi Artur Batalha (numit prinţul muzicii din Lisabona). Cariera sa internaţională este încununată de succes, susţinând spectacole în ţări precum Franţa, SUA, Germania, Olanda, Iordania, Rusia sau Anglia iar în 2010 Cristiano a înregistrat primul album, intitulat ''Fados do Meu Fado'' şi a fost invitat să facă parte din echipa muzicală Cafe Luso, care este catedrala muzicii fado din Portugalia, locul în care vedeta fado Amalia Rodrigues a înregistrat un concert live.



''A asculta Cristiano de Sousa înseamnă a trăi cuvintele muzicii fado şi a respira poveştile poemelor'', reiese din comunicatul citat.



După concert, invitaţii sunt bine-veniţi la brunchul organizat în aer liber la Casa Kraus, unde se pot bucura de preparate tradiţionale pregătite cu atenţie chiar în cadrul pensiunii. Casa Kraus a fost redată circuitului turistic în 2014, fiind reconstruită întocmai după planurile originale ale fostei case parohiale din Criţ şi, în plus, de la mobila pictată manual şi restaurată de meşterii din zonă şi până la uşile şi duşumelele din lemn masiv, totul este întocmai ca odinioară, pentru ca turiştii să se bucure de o experienţă săsească autentică. Accesul la brunch se face contra cost, pe bază de rezervare.



Concertul este organizat de Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu în parteneriat cu Fundaţia Michael Schmidt. AGERPRES