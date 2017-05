Cauzele morții femeii decedate în urma unei cezariene vor fi cunoscute peste două luni

Dan Marinescu/Intact Images ARHIVA ARHIVA

Autopsia cadavrului femeii de 24 de ani care a decedat joi seară, la scurt timp după ce a născut prin cezariană un copil sănătos, a fost făcută sâmbătă, dar cauzele exacte ale morţii vor fi cunoscute abia peste două luni, când se vor primi şi rezultatele examenului histopatologic, a declarat Ionel Drăgănescu, şef de departament în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Arad.



Tânăra din judeţul Arad, decedată joi seară la scurt timp după ce a dat naştere unui băieţel sănătos, nu ar fi avut, potrivit medicilor de la Spitalul Orăşenesc din Ineu, nicio afecţiune care să împiedice efectuarea operaţiei de cezariană.



Potrivit unor surse din spital, medicul ginecolog care era de gardă şi s-a ocupat de acest caz a susţinut că, având în vedere simptomele apărute înaintea stopului cardio-respirator, suspicionează apariţia unei embolii pulmonare, însă asemenea complicaţii apar foarte rar.



"Imediat după ce am fost informaţi privitor la decesul tinerei femei, am solicitat informaţii atât de la Spitalul Orăşenesc din Ineu, cât şi de la Unitatea de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Însă nu pot spune deocamdată nimic despre acest caz. Aşteptăm raportul Serviciului de Medicină Legală în urma autopsierii macroscopice a cadavrului", a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, Constantin Cătană, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Arad.



La rândul său, Ionel Drăgănescu, cel care se ocupă de acest caz din partea DSP Arad, a declarat pentru AGERPRES că, în primul rând, au fost solicitate documentele originale privitoare la caz, atât de la Ineu, cât şi de la UPU Arad.



"Sâmbătă, s-a făcut autopsia cadavrului tinerei femei la SML Arad, însă deocamdată nu am primit raportul autopsiei. Conform normativelor legale în vigoare, raportul SML trebuie să ajungă la DSP în termen de 48 de ore, iar noi să îl transmitem Institutului de Ocrotire a Mamei şi Copilului la Bucureşti. Urmează apoi ca, în termen de 60 de zile, să primim rezultatele necropsiei şi examenului histopatologic, abia după aceea putând fi stabilite cauzele precise ale decesului", a afirmat Drăgănescu.



El a precizat că, în zece zile, DSP Arad este obligată, conform legii, să constituie comisia de specialişti care va analiza legăturile avute cu acest caz de toţi medicii implicaţi, începând cu medicul de familie şi până la cei de la UPU.



"Bineînţeles că, fiind vorba de un deces, poliţiştii vor desfăşura propria lor anchetă sub supravegherea procurorilor, urmând să se stabilească existenţa unor eventuale vinovăţii din partea medicilor care au tratat-o pe femeie", a adăugat Ionel Drăgănescu.



Ştefana Miculaiciuc, de 24 de ani, a decedat joi seară, la scurt timp după ce a născut prin cezariană la Spitalul Orăşenesc din Ineu.



Femeia, care mai avea o fetiţă de doi ani şi cinci luni, trebuia să nască în jurul datei de 20 mai. Deoarece nu s-a simţit bine joi după masă, s-a prezentat la compartimentul de urgenţe al Spitalului din Ineu. Întrucât femeia sângera, medicul ginecolog de gardă a decis să o ducă imediat în sala de operaţie pentru a-i face cezariană. Din punctul de vedere al medicului, operaţia a decurs normal, femeia s-a trezit, copilul nou-născut fiind prezentat atât mamei, cât şi familiei.



La câteva minute după naştere, tânăra a intrat în stop cardio-respirator, personalul de gardă începând manevrele de resuscitare. Totodată a fost solicitat elicopterul SMURD de la Arad, pentru ca femeia să fie transportată la SCJU Arad.



În cursul zborului, femeia a intrat din nou în stop cardio-respirator, personalul medical din elicopter reluând manevrele de resuscitare, care au continuat şi la Unitatea de Primire Urgenţe a SCJU. Însă, după circa o oră şi jumătate, medicii au fost nevoiţi să declare decesul. AGERPRES