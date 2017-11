Cluj:Trupe celebre ale anilor '90, în concert la cea mai mare petrecere retro din România

Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, cea de-a patra ediţie "We love retro", din cadrul Transylvania Music Events, aduce pe scenă mai mulţi artişti ai anilor '90 decât în ediţiile precedente, mai exact 6 nume reprezentative acestei industrii muzicale.



"Mai mult decât atât, 'We love retro' va pune un mai mare accent pe partea de producţie a evenimentului, o scenografie mai complexă, care va teleporta invitaţii într-un show de excepţie. În fiecare an, festivalul s-a bucurat de câte un nou record de audienţă. Artiştii care ne vor transpune în lumea retro sunt: 2 Unlimited, Haddaway, Corona, Dj Sash!, iar în premieră N&D şi Sweet Kiss, care s-au reunit în exclusivitate pentru acest eveniment", susţin organizatorii evenimentului.



Consacrata trupă tehno-dance 2 Unlimited, care s-a remarcat prin single-ul "No limit", prezent pe prima poziţie a chart-urilor europene şi care a vândut peste 18 milioane de albume în întreaga lume, va concerta pe scenă într-o formulă nouă. Din trupa originală va fi prezent doar un membru, Ray Slijngaard, însă organizatorii sunt convinşi că vor face un show de neuitat alături de noua solistă Kim Vergouwen.



Artistul olandez Haddaway, care a făcut furori cu piesa "What is love" şi cu peste 900.000 de albume euro-dance vândute, va fi prezent pentru prima dată în Cluj-Napoca, după câteva apariţii în Bucureşti.



Personajul principal al trupei italiene Corona, Olga Maria de Souza, este pregătită să recucerească publicul cu celebrele piese Rhythm of the Night, Baby Baby, Try me out şi multe altele.



Echipa germană Dj Sash!, care a dat startul evoluţiei muzicii electronice şi care a câştigat peste 65 de premii, revine în România după nouă ani, de această dată în Cluj-Napoca. Celebra piesă care a răsunat în cluburi, "It's my life" este unul dintre hit-urile ce vor fi mixate pe scena "We love retro".



'N&D - Îndrăgitele piese de dragoste 'Nu pot să te uit', 'Vino la mine' sau 'Visul Tău' vor prinde din nou viaţă, după ce sute de cupluri s-au regăsit în versurile lor la momentul lansării. Chiar dacă anul 2003 i-a separat pe cei doi artişti, nostalgia succesului şi dorul fanilor îl readuce pe Nik alături de scena celei mai mari petrecere retro din ţară', se mai arată în comunicat.



Nu în ultimul rând, trupa românească Sweet Kiss se reuneşte pentru evenimentul din Cluj după ce membrii ei nu au mai concertat împreună din 2004



"We love retro" va avea loc sâmbătă, 18 noiembrie, începând cu orele 20,00, la Sala Polivalentă Cluj-Napoca.