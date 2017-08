Eforie Sud:O femeie a murit și un bărbat a fosr grav rănit după ce au fost loviți de tren

O femeie si un barbat au fost loviti de tren, in zona statiei de epurare din Eforia Sud. O ambulanta a Serviciului Judetean Constanta si un echipaj SMURD s-au deplasat la fata locului dar, din pacate, nu au mai putut face nimic pentru femeia care a murit din cauza ranilor suferite.Bărbatul, in schimb a avut nevoie de ingrijiri medicale si a fost transportat cu un elicopter SMURD.Politistii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care a avut loc accidentul.

Sursa : Ziua de Constanța