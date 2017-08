VIDEO - Poliţia Capitalei susţine că medicul de la maternitatea Giuleşti a fost recalcitrant şi a refuzat legitimarea. A apărut și înregistrarea făcută de polițiști

Medicul de la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu - 'Maternitatea Giuleşti' care a fost amendat de poliţiştii rutieri în noaptea de duminică spre luni în capitală a fost recalcitrant şi a refuzat să se legitimeze în faţa oamenilor legii, a arătat luni chestor de poliţie Nicu Dragoş, adjunct al directorului general al Poliţiei Capitalei, într-o declaraţie de presă.



Acesta a precizat că echipajul Brigăzii Rutiere, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu în trafic, a făcut un semnal regulamentar de oprire a autoturismului în care se afla medicul.



"La volan se afla o femeie care a prezentat documentele, solicitându-se verificarea cu aparatul etilotest. (...) Bărbatul care o însoţea a coborât din autoturism, devenind recalcitrant şi încercând să împiedice efectuarea testării, adresând injurii celor doi poliţişti. I s-a cerut să se legitimeze, dar a refuzat, continuând să profereze injurii şi ameninţări. Acesta emana o puternică halenă alcoolică", a explicat chestorul de poliţie Nicu Dragoş, scrie Agerpres.



El a precizat că poliţiştii au încercat să îl verifice pe bărbatul recalcitrant, dar acesta s-a opus.



"La momentul în care s-a ajuns la maşina poliţiei, femeia a prezentat cartea de identitate a bărbatului şi au fost date două sancţiuni contravenţionale, respectiv pentru refuzul de legitimare şi pentru adresarea de expresii jignitoare, în cuantum de 500 de lei. Conducerea Poliţiei Capitalei nu a fost informată cu privire la această situaţie şi precizăm că au fost declanşate verificări cu privire la modul în care au intervenit poliţiştii şi cu privire la modul de raportare a evenimentului din teren", a adăugat oficialul Poliţiei Capitalei.



Chestorul de poliţie a arătat că, în baza legii, orice persoană are obligaţia de a prezenta documentele de identitate la solicitarea poliţiştilor, subliniind că Poliţia Capitalei încearcă de fiecare dată să manifeste transparenţă în întreagă sa activitate şi nu tolerează nicio abatere de la litera şi spiritul legii. "Orice persoană care încalcă legea va suporta rigorile acesteia", a spus el.



Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunţat luni că a cerut IGPR să dispună un control la Poliţia Capitalei pentru a clarifica şi verifica modul în care a fost amendat medicul de la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu - 'Maternitatea Giuleşti'.



"În urma mediatizării cazului de azi-noapte, când cei doi poliţişti au amendat medicul de la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Prof. Doctor Panait Sârbu - 'Maternitatea Giuleşti', am cerut ca IGPR să dispună un control la Poliţia Capitalei pentru a clarifica şi verifica cum s-a ajuns într-o asemenea situaţie. Consider că lipsa de explicaţii generează speculaţii şi opinii neîntemeiate în spaţiul public, motiv pentru care aştept concluziile celor de la IGPR", a scris Carmen Dan într-o postare pe Facebook.

Marian Godina a publicat pe contul sau de Facebook si filmarea pe care unul dintre polițiști a făcut-o în timpul incidentului.