Actorul John Heard din „Singur acasă” a decedat

Actorul american John Heard, cunoscut în special pentru rolul din seria "Home alone" ("Singur acasă"), a decedat la vârsta de 71 de ani în California, potrivit unui anunţ făcut sâmbătă de medicii legişti, citat de DPA şi Xinhua.



Trupul lui Heard a fost găsit fără viaţă vineri seară într-o cameră de hotel din Palo Alto, California, a declarat o purtătoare de cuvânt a biroului de medicină legală din Santa Clara.



Cauza decesului nu a fost încă stabilită, a precizat aceasta.



Heard suferise, miercuri, o intervenţie chirurgicală minoră la spate, la Centrul Medical Stanford, conform site-ului TMZ, care citează o sursă din apropierea actorului.



El era cazat la hotel pentru recuperare, iar trupul său neînsufleţit a fost găsit de personalul hotelului, potrivit aceleiaşi surse.



Potrivit poliţiei, decesul său este investigat, însă nu este considerat suspect, mai scrie TMZ.



Heard a interpretat rolul lui Peter McCallister, tatăl lui Kevin McCallister (Macaulay Culkin) în comedia "Home Alone", lansată în 1990, şi în continuarea acesteia din 1992, "Home Alone 2: Lost in New York". Un alt rol notabil este cel din comedia "Big", din 1988, în care a jucat alături de Tom Hanks.



Născut în Washington, Heard a devenit un actor cunoscut la sfârşitul anilor '70 şi începutul anilor '80 şi a interpretat, conform imdb.com, 179 de roluri în producţii de televiziune şi filme printre care se numără cele din "Cat People", "Beaches", "Gladiator", "Miami Vice", dar şi "The Sopranos" pentru care a primit o nominalizare la premiile Emmy în 1999.



Heard a fost căsătorit de trei ori, cu actriţa Margot Kidder, cu Sharon Heard cu care a avut doi copii, Max şi Annika Rose, şi cu Lana Pritchard. Actorul a mai avut un copil, John Matthew Heard, cu actriţa Melissa Leo.



Conform heavy.com şi Mirror.co.uk, la 6 decembrie 2016 fiul lui John, Max, a murit în somn.



La momentul decesului său, Heard era implicat în şase proiecte de filme, potrivit imdb.com.

AGERPRES