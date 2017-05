Atac la Manchester Arena. Ariana Grande: "Îmi pare atât de rău. Nu am cuvinte"

Cântăreaţa americană Ariana Grande şi-a exprimat profundul său regret pentru moartea a 19 persoane într-o explozie la Manchester, la finalul concertului său, informează BBC News, Daily Mail şi DPA.



"Distrusă. Din adâncul inimii mele, îmi pare atât de rău. Nu am cuvinte", a scris pe Twitter artista de 23 de ani, care a scăpat nevătămată din atacul soldat cu 19 morţi şi 50 de răniţi.



Explozia s-a produs imediat după ce Ariana, aflată într-un turneu european, şi-a încheiat spectacolul de pe Manchester Arena luni seara, în jurul orei locale 10.35 p.m.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.