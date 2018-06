Avocata lui Soros, mâna dreaptă a asistentului secretarului de stat al SUA care vine la București

Wess Mitchell, asistentul secretarului de stat pe probleme eurasiatice, sosește la București, prima etapă a unui circuit diplomatic care cuprinde ROMANIA, CROAȚIA, CEHIA și BELGIA.

Luni 18 iunie conduce delegația americană la a 6-a sesiune a seminarului privind parteneriaul strategic România-SUA pe care îl va prezenta după amiaza și la Universitatea din București. Din comunicatul postat pe site-ul Departamentului de Stat se precizează că la București se va întâlni cu oficiali și analiști români.

Wess Mitchel a preluat postul de asistent al secretarului de stat și sef al Biroului EURASIA (EUR) după demisia Victoriei Nuland, survenită după schimbarea echipei de la Casa Albă.

Victoria Nuland

Mitchell a condus biroul din Varșovia al CEPA, un ONG pentru analiza politicilor din statele Europei Centrale și de Est, afiliat Departamentului de Stat și Pentagonului.

La CEPA a avut o strânsă colaborare cu Corina Rebegea, acum Director US-Romania Initiative and Fellow-in-Residence, mutată la Washington ,odată cu Mitchell. Surse diplomatice susțin că Rebegea are o mare influență asupra orientării deciziilor și pozițiilor publice ale EUR în problemele de politică internă românești.Rebegea, produs al educației Soros, aprecia în 2017 că opiniile critice la adresa lui Soros fac parte din arsenalul propagandei rusești în Europa Centrală și de Est. În momentul de față în Departamentul de Stat este în curs o amplă reformă de organizare și de personal cerută de Casa Albă pentru a ,,scutura ” diplomația americană de influența nocivă a organizațiilor lui Soros care au promovat în multe țări din America Latină, Balcani și Europa de Est scopurile proprii și nu interesele SUA. Schimbarea ambasadorului american din România are loc în acest context de reforme din Departamentul de Stat.