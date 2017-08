Cei mai buni microbiologi din lume se întâlnesc la Cluj-Napoca

Circa 200 de cercetători în domeniul microbiologiei celulare din întreaga lume, cercetători de la universităţi de prestigiu, alături de tineri ce doresc să se afirme în acest domeniu vor participa, în perioada 20-24 august, la al 10-lea Workshop European de Biologie Moleculară a Cianobacteriilor, eveniment ştiinţific important găzduit în premieră de România, la Cluj-Napoca, în organizarea Centrului de Cercetări Biologice (CCB) Jibou.



Workshop-ul, ce reuneşte practic cei mai buni cercetători din în domeniul biologiei moleculare a cianobacteriilor la nivel mondial, este organizat sub egida Federaţiei Europene a Societăţilor de Microbiologie (FEMS - Federation of European Microbiological Societes) şi Societatea Internaţională de Studiu a Fotosintezei (ISPR - International Society of Photosynthesis Research), cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale.



Potrivit precizărilor făcute vineri de directorul CCB Jibou,, Cosmin Sicora în cadrul unei conferinţe de presă, la fiecare trei ani, cercetători de prestigiu din acest domeniu, din Europa şi din alte părţi ale lumii, se întâlnesc pentru a-şi împărtăşi cunoştinţele, iar anul acesta, Centrul de Cercetări Biologice Jibou a primit onoarea de a organiza, pentru prima dată în Romania, acest important eveniment ştiinţific.



"Acest tip de conferinţe are ca scop principal difuzarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică între grupurile de cercetare care lucrează pe un anumit domeniu, respectiv, în cazul nostru, studiul biologiei moleculare a cianobacteriilor - din întreaga lume. Practic, oamenii aceştia se întâlnesc odată la trei ani, se discută linii de cercetare şi rezultate obţinute şi se trasează şi se stabilesc colaborări pentru perioada următoare. E foarte important pentru lumea ştiinţifică acest congres pentru că astfel se cristalizează cercetarea la nivel internaţional în domeniu şi se trasează ideile viitoare", a precizat sursa citată.



Acesta a adăugat că, pe lângă aspectul ştiinţific, un asemenea eveniment are şi un important rol de promovare a ţării noastre, cercetarea românească având nevoie de a se face cunoscută pe plan internaţional.



Cosmin Sicora şi-a exprimat speranţa că acest congres va fi unul din cele mai frumoase, plăcute şi bine organizate evenimente din cele 10 ediţii de până acum.



"Sunt prezenţi cei mai buni, cei mai bine cotaţi cercetători din acest domeniu de pe planetă, dar şi tineri cercetători care sunt acum în plină afirmare", a subliniat, în context, Cosmin Sicora.



Printre invitaţii de renume se numără profesorul Lucas Stahl, de la Academia Olandeză de Ştiinţe şi profesorul emerit Susan Golden, din SUA, ce a avut contribuţii extrem de importante la dezvoltarea acestui domeniu încă din anii '80.



Una din cele mai importante teme ce vor fi discutate la congresul de la Cluj Napoca este cea a transformării energiei solare în energie utilizabilă prin intermediul cianobacteriilor.



Cosmin Sicora a precizat că cianobacteriile, despre care se ştie puţin în acest moment, sunt cele mai primitive plante, ce au colonizat uscatul şi au dus la formarea stratului de ozon ce protejează Pământul de radiaţia solară. Aceste micro-organisme rezistă în condiţii extreme, precum culmile muntoase sau cele două poluri şi sunt capabile de fotosinteză.



Directorul CCB Jibou a adăugat că la evenimentul de la Cluj-Napoca vor ţine prelegeri 47 cercetători de la universităţi de prestigiu, vor fi prezentate 90 postere, iar 21 de tineri cercetători vor beneficia de burse oferite de FEMS şi ISPR.

