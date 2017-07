Declarație DURĂ la adresa noului premier. Radu Tudor: „Prima greşeală a lui Tudose. Politicianisme”

Premierul Mihai Tudose are doar o zi de când s-a instalat la Palatul Victoria, dar e deja atacat. Tragedia din judeţul Argeş l-au făcut pe noul prim ministru să gafeze. Cel puţin aşa susţine jurnalistul Radu Tudor într-un text scris pe propriul blog.

Vedeta Antenei 3 crede că declaraţiile dure ale premierului în privinţa lipsei unui elicopter sunt total greşite. "Ca la orice incident grav, foarte multi oameni isi dau cu parerea. E o tara libera, ce pot sa spun? Cate capete, atatea opinii. Interventia Departamentului pentru Situatii de Urgenta condus de secretarul de stat Raed Arafat a fost, ca de obicei, exemplara.

Exista insa politicieni care simt nevoia, de pe margine, sa dirijeze ei pompierii, ambulanta, SMURD. Cu toate ca acestea actioneaza unitar, pe baza unui plan riguros stabilit. De ani buni, au exersat asta in sute de mii de misiuni. Prima greseala a premierului Mihai Tudose a fost povestea cu elicopterul. Spunea primul ministru aseara ca e revoltat de lipsa unui elicopter cu troliu care sa actioneze in zona accidentului. Elicoptere are si MApN si MAI. Unele mai vechi, altele mai noi, ca in toate domeniile. Conducerea MApN (ministru, sef SMG si secretar de stat) impreuna cu Raed Arafat au folosit azi noapte un elicopter sa ajunga la locul tragediei

Eventuala interventie a unui aparat de zbor pe timp de noapte o decid specialistii. Ai Fortelor Aeriene in cazul MApN sau ai Inspectoratului General de Aviatie in cazul MAI. Decizia tine cont de vreme, vizibilitate, locatia incidentului – daca este pretabila sau nu pentru aterizare, interventie, etc. NU POLITICIANUL DECIDE CAND SI CUM SE RIDICA UN ELICOPTER. ASTA O FACE SPECIALISTUL, IAR POLITICIANUL RESPECTA DECIZIA SPECIALISTULUI. La Dambovicioara, unde a avut loc tragicul accident, in miezul noptii si pe un relief atat de dificil era imposibila interventia vreunui elicopter. De altfel, nici nu era nevoie. MApN si MAI aveau multe vehicule in zona, suficient personal priceput pentru a interveni sa salveze victimele si sa ridice camionul cazut in rapa. Elicopter cu troliu noaptea in zona muntoasa pentru a ridica epava unui camion pare un film sovietic, de genul celor in care mor si salvatorii odata cu cei raniti

La astfel de evenimente, DSU are un plan perfect pus la punct. Deplasarea la fata locului a marilor oficialitati de multe ori mai degraba incurca si are 99% ratiuni de imagine. E un reflex comunist sa vina un ministru, doi sau trei peste un colonel IGSU sau MApN si sa-i spuna : “Auzi, trage cablu mai la dreapta. Muta salvarea mai incolo”. Toti acesti demnitari sunt acolo spectatorii salvatorilor. Ca oricare dintre noi. Am apreciat buna comunicare a premierului, dorinta de a preciza la principalele posturi tv ce se intampla in criza respectiva. Mai putin declaratia neinspirata cu elicopterul noaptea si cu punerea la indoiala, absolut nejustificat, a capacitatii de interventie si salvare a DSU. Dovedita de atatea ori ca fiind mult peste media de profesionalism a unor tari europene super-dezvoltate, cu bugete de 100-200 de ori mai mari ca ale noastre.

Inteleg ca si un coleg de partid al premierului, mai agitat de felul lui, s-a repezit sa-l atace absolut aberant pe Raed Arafat. Cred ca genul acesta de iesiri din decorul ratiunii, cu mize absolut dubioase, produc o ruptura serioasa intre politicieni si populatie. Oamenii stiu mai bine ca oricine si simt cine e profesionist si cine face politicianism de parada. Premierul Mihai Tudose are o sansa incepand de azi, prima zi de guvernare, sa demonstreze ca sprijina profesionistii si pe cei care au confirmat in meseria lor. Sa nu-i distrugem cu politicianisme. Premierul Mihai Tudose poate si trebuie sa fie sprijinit sa faca asta", a scris Radu Tudor.