Efectul „Ieși afară, javră ordinară”: România, sat fără câini

Polițiștii din România sunt din ce în ce mai puțini, mai slab pregătiți și mai prost plătiți. Cei care se pot pensiona fug din sistem cât pot de repede, pentru că nu mai au nici satisfacții profesionale, nici financiare și nici nu mai speră într-o revenire la normalitate. Se consideră că fac “exces de zel” cei care încearcă să-și facă treaba bine și prind infractorii, apoi unii sunt dați afară sau primesc sancțiuni în loc de prime pentru eforturturile depuse și pentru performanță. Dintre tinerii care intră în sistem sunt foarte puțini pregătiți să facă față situației infracționale.

Cazul polițistului de la Lupeni, care a primit trei apeluri de la 112 în câteva minute și era singur pe tură, nu este o excepție. Polițistul se ocupa deja de cercetarea locului faptei pentru o spargere, când a mai primit alte două urgențe și a cerut ajutorul colegilor, prin același serviciu 112, însă nimeni nu a putut interveni în locul lui. În majoritatea localităților se poate întâmpla oricând același lucru, din cauza deficitului de personal. “La Lupeni avem un deficit fantastic de personal. Există posibilitatea ca o patrulă să aibă mai multe apeluri în același timp și, în aceste cazuri, polițiștii nu pot face altceva decât să stabilească ordinea priorităților. Acel polițist era singur pe tură, la Ordine Publică. Sunt mai mulți polițiști, în oraș, dar nu toți sunt la Ordine Publică și așa se explică de ce în ziua aceea era o singură patrulă, formată din angajatul MAI și un polițist local, dar cel de la primărie era plecat. Dar nu este un caz singural. Avem aceeași situație în toată țara”, explică Dumitru Coarnă, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC).

Bugetul pentru MAI îngreunează situația

Chiar dacă sindicatele polițiștilor trag semnale de alarmă de șase ani, în legătură cu situația dezastruoasă din Poliție, bugetul ministerului devine din ce în ce mai mic, de la un an la altul, astfel încât îngreunează și mai mult situația. „Bugetul din acest an este mai mic decât cel din 2016. Avem în continuare un deficit de personal de 20%, adică circa 25.000 de oameni, dintre care 20.000 în Poliție și 5.000 în Jandarmerie și Pompieri. Nu se mai lucrează în niciun fel la o strategie de echilibrtare a sistemului, din 2010. Întregul sistem s-a dezechilibrat în 2011, atunci când au fost disponibilizări masive în Poliție. Deși în 2011 era deja deficit de personal, a fost o răzbunare politică, după acel miting al polițiștilor, care a ajuns la Cotroceni (și s-a scandat celebrul slogan „Ieși afară, javră ordinară” n.n.), iar atunci s-au mai disponibilizat 10.000 de oameni. Acum am ajuns la situația în care mai avem nevoie de 10.000 de polițiști în mediul urban și alți 10.000 în mediul rural. Sunt probleme mari și cu finanțarea, iar problemele pleacă de la faptul că nu se alocă fonduri”, mai explică liderul de sindicat. Aceeași lipsă de bani duce și la situații aberante, în care polițiștii nu au mașini de serviciu sau, dacă le au, nu primesc suficienți bani pentru carburanți. Unii plătesc ITP-ul sau reparațiile din buzunarul propriu.

Anul trecut am avut 12.000 de pensionări, în condițiile în care aveam o medie de 2.500 în anii precedenți. Oamenii pleacă din sistem pentru că nu mai au satisfacții nici financiare, nici profesionale. Dumitru Coarnă, președinte SNPPC

Sediu renovat de contravenienți

Un alt caz care a scandalizat opinia publică în această perioadă a fost sediul de poliție din comuna Grajduri, județul Iași, renovat din inițiativa a doi polițiști care s-au gândit că munca în folosul comunității, pentru cei care comit mici infracțiuni, ar putea fi transpusă și într-o contribuție la transformarea unei cocini abandonate de MAI într-un sediu decent de Poliție. Chiar dacă primarul de la Grajduri îi laudă pe cei doi și spune că îi consideră gospodari, instanța de judecată i-a condamnat deja, în primă instanță, pentru abuz în serviciu. Cei doi nici măcar nu mai lucrau în respectivul sediu, când au fost trimiși în judecată, iar colegii lor care au rămas acolo au astăzi condiții decente de lucru, pentru care polițiștii cu inițiativă de gospodari ar putea plăti cu închisoarea. „MAI nu alocă fonduri pentru reabilitarea posturilor de poliție, jandarmerie și pompieri. În toată țara sunt probleme foarte mari, pentru că nu sunt bani de reparații și renovarea sediilor”, spune Coarnă.