Biden se pregătește să impună noi sancțiuni Rusiei înainte ca Trump să preia mandatul

Separat, administrația Biden a anunțat joi un nou ajutor militar în valoare de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include rachete de apărare aeriană, muniție aer-sol și echipamente de sprijin pentru avioanele de luptă F-16, scrie Reuters.

Revenirea președintelui ales Donald Trump la Casa Albă pe 20 ianuarie a stârnit speranța unei soluții diplomatice pentru a pune capăt invaziei Moscovei, dar și temeri la Kiev că o pace rapidă ar putea avea un preț ridicat pentru Ucraina.

Consilierii lui Trump au avansat propuneri pentru a pune capăt războiului, care ar ceda efectiv mari părți ale țării Rusiei pentru viitorul apropiat.

Consilierii lui Biden spun că doresc să pună Ucraina în cea mai puternică poziție pe câmpul de luptă, pentru a-i oferi o pârghie pentru eventualele negocieri cu Rusia din acest an.

Nu au existat detalii imediate cu privire la sancțiunile pe care Biden le va impune în ultimele sale zile de mandat, dar consilierii lui Biden îi informează pe consilierii lui Trump cu privire la măsurile pe care le iau, a declarat oficialul.

Reuters a raportat la începutul acestei săptămâni că trei surse au declarat că Statele Unite planifică mai multe sancțiuni care vizează veniturile din petrol ale Rusiei, care contribuie la finanțarea războiului său împotriva Ucrainei. Una dintre surse a declarat că sancțiunile ar viza două companii petroliere rusești, peste 100 de petroliere, comercianți de petrol și companii de asigurări rusești, fără a numi entitățile.



Oficialul american a declarat că majoritatea armelor și munițiilor promise Ucrainei au fost livrate, iar restul sunt pe drum. Stocurile critice de muniții ale Ucrainei se află acum într-o poziție sănătoasă, a adăugat oficialul.

Secretarul american al apărării demisionar, Lloyd Austin, a precizat într-o declarație că ultimul ajutor vine în timp ce se întâlnește cu aproximativ 50 de aliați la baza aeriană Ramstein din Germania.

Secretarul de stat Antony Blinken a declarat separat că grupul va „rămâne unit pentru a se asigura că Ucraina are capacitățile de care are nevoie pentru a se apăra împotriva agresiunii Rusiei”. Dar oficialii germani s-au pregătit pentru o posibilă retragere a SUA de la reuniuni sub conducerea lui Trump.

Guvernul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a insistat în mod regulat pentru un sprijin mai mare în materie de armament decât cel pe care Biden a fost inițial dispus să îl ofere, dar pe care l-a oferit în cele din urmă, ceea ce a condus la întâlniri private tensionate pe teme precum tancurile Abrams, avioanele de luptă F-16 și sistemele de rachete ATACMS cu rază mai lungă de acțiune. În retrospectivă, a declarat oficialul american, niciunul dintre acești pași nu a adus câștiguri majore Ucrainei pe câmpul de luptă.

Ucraina ar putea avea nevoie de angajamente de securitate, inclusiv de o posibilă aderare la NATO, pentru a se feri de un viitor atac rusesc în urma negocierilor de pace, a declarat oficialul american. Rusia și-a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Între timp, oficialii militari americani studiază operațiunile nord-coreene în războiul din Ucraina pentru a evalua modul în care ar putea gestiona orice conflict în Asia. Se crede că mii de forțe nord-coreene îi sprijină pe ruși în războiul cu Ucraina.

De asemenea, este probabil ca Statele Unite să impună sancțiuni mai multor entități chineze pentru eforturile lor de a sprijini Rusia, a declarat oficialul.

(sursa: Mediafax)