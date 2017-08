Episcopul de Huşi ar putea fi caterisit în urma scandalului sexual

Episcopul de Huşi, Corneliu Bârlădeanul, ar putea fi exclus din rândul clerului Bisericii Ortodoxe Române, a afirmat joi purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu.



"Dacă episcopul de Huşi nu aduce argumente convingătoare, factuale, care să demonteze ceea ce întreaga presă şi opinie publică a luat la cunoştinţă, adică inclusiv conţinutul unui film care îl incriminează, din păcate, fără drept de apel, în acel moment lucrurile probabil că vor atinge finalul, în sensul că se va da o sentinţă de excludere a sa din clerul Bisericii Noastre. (...) Cea mai aspră sentinţă care se poate da din partea Consistoriului este, într-adevăr, caterisirea, deşi termenul acesta este unul foarte restrictiv. Putem vorbi despre retragerea sa din treptele clericale. Da, în fond caterisire", a spus Bănescu.



El a explicat că, "pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Română, un ierarh este judecat de către Sinod pentru o asemenea abatere de natură morală şi disciplinară".



Bănescu a admis că episcopul de Huşi ar putea înainta o cerere de retragere din Biserică, "simplificând foarte mult lucrurile", precizând că acest lucru nu s-a întâmplat.



"Nu, nu s-a întâmplat lucrul acesta. Am fi aflat cu toţii dacă era cazul. Are posibilitatea să o facă în cursul zilei de astăzi sau mâine pe parcursul derulării şedinţelor Sf. Sinod. Până acum nu s-a întâmplat acest lucru", a spus el.



Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a subliniat însă că "deja este tardiv".



"Spun asta pentru că, deja, imaginea instituţiei noastre a fost afectată, evident, de un asemenea caz. El a fost sfătuit să se retragă. Personal am transmis lucrul acesta. Nu a făcut-o până acum. Mai are timp s-o facă şi astăzi sau mâine, dar chiar dacă ar face-o ancheta nu se va opri aici, pentru că în filmul respectiv este implicată şi o a doua persoană şi mai ştim că există şi un caz foarte grav de şantaj - încă trei clerici din Episcopia Huşilor sunt în acest moment anchetaţi de DNA. Aşadar, ancheta pentru o faptă de imoralitate va continua", a precizat Bănescu.



Acesta a menţionat că "orice ierarh este în mod fundamental monah", Corneliu Bârlădeanu putând rămâne în Biserică.



"Orice ierarh este în mod fundamental monah, călugăr. Acest statut evident şi-l păstrează pentru că este şi bine să rămână în Biserică un om care dă dovadă de dorinţă de îndreptare. Episcopul de Huşi nu trebuie demonizat. Nu vorbim despre asemenea lucruri în Biserică. Este un om care a greşit", a spus Vasile Bănescu.



Totodată, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a menţionat că "în acest moment episcopul de Huşi este suspendat de la slujire", iar în cazul în care Sinodul va decide suspendarea lui totală din toate atribuţiile va fi înlocuit temporar, cel mai probabil cu ierarhul său superior, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Teofan.



Sesizările sau acuzaţiile aduse ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române sunt discutate joi în şedinţa Sfântului Sinod.



"În ziua de joi, 17 august 2017, va fi prezentat şi discutat referatul Cancelariei Sfântului Sinod privitor la propunerile Comisiei pentru Statut şi regulamente referitoare la analizarea sesizărilor sau acuzaţiilor aduse ierarhilor Bisericii Ortodoxe, precum şi la cercetarea şi judecarea acestora. Vor fi analizate, în vederea aprobării, şi unele propuneri ale Cancelariei Sfântului Sinod referitoare la încetarea activităţii clericale, inclusiv a ierarhilor", informează Biroul de Presă al Patriarhiei într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.



În aceeaşi zi, în cadrul şedinţei Sfântului Sinod vor fi desemnaţi membrii şi supleanţii Consistoriilor arhiereşti care vor cerceta şi judeca în primă şi ultimă instanţă cazurile de abatere de la morala şi disciplina Bisericii.



Totodată, vineri, în cadrul şedinţei de lucru a Sinodului Permanent, va fi discutată şi situaţia critică din Episcopia Huşilor ca urmare a unor acuzaţii aduse părintelui Corneliu, precum şi unor clerici din această eparhie, mai informează Patriarhia Română.



Cazul Episcopului Corneliu Bârlădeanul a intrat în atenţia publică în luna iunie, când acesta a depus la DNA plângere împotriva a trei preoţi care l-ar fi şantajat cu darea în vileag a unor imagini compromiţătoare. Ulterior, filmul respectiv a apărut în spaţiul public.



Jitaru Sebastian Cristi, preot arhimandrit la Catedrala Episcopală Huşi, Damian Gheorghe, preot de caritate la Spitalul Judeţean Vaslui, şi Bumbu Răzvan Mihail, preot paroh la Parohia Văleni, au fost reţinuţi pe data de 15 iunie, fiind acuzaţi că ar fi cerut bani sau funcţii pentru a nu face publice o serie de imagini video în care episcopul Huşilor, Corneliu Bârlădeanul, ar apărea în ipostaze compromiţătoare. Ei au fost ulterior plasaţi în arest la domiciliu. AGERPRES