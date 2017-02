Incendiu la o hală cu materiale plastice din Slatina. Focul a fost stins după 7 ore

Facebook ISU - Arhivă

Incendiul care a izbucnit, luni, la o hală cu mase plastice din municipiul Slatina a fost lichidat după o intervenţie de peste şapte ore a pompierilor, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, Alin Băsăşteanu.



Potrivit acestuia, incendiul a fost stins la ora 20,30, însă zona afectată de incendiu va fi monitorizată în continuare de un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere.



Alin Băsăşteanu a anunţat că, în urma cercetărilor preliminare, cauza probabilă a incendiului este explozia vaporilor gazoşi acumulaţi de la recipientele sub presiune depozitate în hală, iar "sursa este o scânteie mecanică de la un echipament pe care îl foloseau pentru prelucrarea plasticului".



Luni după-amiază, un incendiu puternic a izbucnit la o hală din municipiul Slatina, în interiorul căreia erau depozitate diferite materiale plastice şi recipiente sub presiune, respectiv câteva mii de doze goale de spray-uri. Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi.



Recipientele sub presiune au explodat treptat, dar cu o intensitate mică.



Pentru stingerea incendiului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu nouă autospeciale cu apă şi spumă din cadrul ISU Olt, dar şi de la firme private.



Hala aparţine unei firme care colectează mase plastice şi alte deşeuri şi a existat pericolul de extindere la o altă hală aflată în imediata apropiere.



Nu au fost victime.

Sursa - AGERPRES