Criză de „cadre”: primarii îşi lasă urbele de izbelişte

Primăriile ar putea intra în blocaj. Unii primari și funcționari nu-și mai asumă responsabilitatea de a semna documente, de când sute de dosare penale au trimis edili după gratii. În plus, spun sindicaliștii din administrația publică locală, angajații pleacă să muncească în străinătate, iar primarii pot să dispară oricând. Unul dintre orașele care au rămas recent fără primar, în urma protestelor de stradă, este Sighișoara. Și în restul țării sunt blocaje care distrug localitățile.

În loc să intre pe lista orașelor turistice de interes național, Sighișoara cere ajutor, rămasă cu foarte multe probleme și fără primar. Joia trecută, în faţa Primăriei Sighişoara au protestat peste 500 de persoane, iar primarul Ovidiu Mălăncrăvean și-a dat demisia a doua zi, lăsând mii de oameni fără lumină pe străzi sau fără apă curentă. Edilul a invocat motive personale pentru demisie, dar s-a speculat că ar fi făcut acest gest pentru că este membru PSD, în timp ce unii sighișoreni spun că ar fi avut probleme încă de la instalarea în funcție, din cauza amenințărilor cu dosare penale, de la adversarii politici. De altfel, fostul primar al Sighișoarei, care a condus primăria înainte de actualul demisionar, este condamnat pentru fapte de corupție, iar fostul viceprimar s-a ales cu dosare penale după ce i-a luat locul. Din ziua demisiei, primarul Mălăncrăvean nu mai răspunde la telefon și nu a dat explicații suplimentare, dar a rămas membru al partidului, renunțând la funcție, situație atipică pentru un politician.

Orașul stă să cadă, nimeni nu intervine

Oamenii sunt nedumeriți de gestul primarului demisionar, mai ales pentru că avea de rezolvat foarte multe probleme. “E tare suspectă treaba... Noi nu mai avem lumină pe stradă de câteva luni, iar o țeavă de apă e spartă sub podul peste Târnavă, din decembrie. Și nu o repară nimeni”, explică un sighișorean disperat. Alți locuitori ai orașului spun că primarul nu a mai semnat nimic, din cauza amenințărilor care au venit încă de la început, în legătură cu viitoarele dosare penale care i se vor face. “Părea de treabă. La început a promis că face foarte multe lucruri, dar n-a mai făcut nimic până la urmă. Este o mare dezamăgire. Cât despre conducta de apă spartă, este sub o pasarelă. Am înțeles din gura târgului că licitația s-a făcut destul de târziu, când nu se mai puteau efectua lucrări”, explică alt sighișorean. Din luna decembrie, primăria orașului Sighișoara nu a dat o explicație clară, în legătură cu lucrările neefectuate în orașul care acum stă să cadă, iar acum nu mai are nici primar. Reprezentanții primăriei au declarat, pentru Jurnalul Național, că după ce vor fi parcurse procedurile legale după demisia primarului, locul acestuia va fi luat de actualul viceprimar, pe care sighișorenii îl așteaptă să rezolve problemele orașului.

Concedii fără plată pe timp de vară

Într-o situație similară sunt, însă, zeci de orașe mici și mijlocii, dar și peste 2.000 de comune din toată țara. “Sunt foarte mulți oameni care-și iau concediu fără plată vara, să lucreze în țări străine. Ne confruntăm de mulți ani cu plecarea profesioniștilor din sistem. Din păcate, politicile tuturor guvernelor din țara asta, referitoare la administrația public locală, sunt în defavoarea noastră. La nivel de țară, aproape toate unitățile administrative-teriotoriale se confruntă cu un deficit de personal de circa 30%. Guvernul anterior ne-a spus că nu știu câți angajați sunt în administrația public locală, deși fiecare instituție depune lunar o situaie și trebuie doar să centralizeze datele. Din datele noastre, în primării, consilii județene și institiții subordonate acestora, își desfășoară activitatea circa 80.000 de angajați”, a explicat, pentru Jurnalul Național, Bogdan Șchiop, secretarul Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA). Dacă situația nu se va rezolva, sute de primării ar putea deveni pur și simplu nonfuncționale, în următoarea perioadă.

Jumătate dintre angajații din administrația locală sunt plătiți cu salariul minim pe economie sau puțin peste acest nivel minim. Administrația centrală are de două ori mai mulți angajați și salarii cel puțin duble, iar bugetul pentru Administrație este comun.

La nivel de sector de activitate, INS ne-a transmis anul acesta că sunt 255.000 de salariați, dintre care, din datele noastre reiese că circa 80.000 sunt în administrația locală. Acum patru ani erau 425.000 de angajați. Bogdan Șchiop, secretarul FNSA

Conducta de apă de sub pasarela de la Sighișoara s-ar mai putea repara la vară, dacă viceprimarul preia funcția în cel mai scurt timp și începe procedurile legale pentru licitația publică.