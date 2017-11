Proiectul de lege pentru achiziţionarea rachetelor Patriot a fost adoptat

Senatul adoptat în şedinţa plenului de luni, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul de lege al Guvernului pentru înzestrarea Armatei prin care se vor achiziţiona şapte sisteme de rachete sol-aer Patriot.



În favoarea proiectului au votat 108 senatori. Un vot a fost împotrivă.



Proiectul de lege a fost înregistrat la Senat pe 9 noiembrie, cu solicitarea de a fi dezbătut în procedură de urgenţă.



"Se aprobă realizarea 'Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol' aferentă programului de înzestrare esenţial 'Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)' prin atribuirea de către Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de stat tip Letter of Offer and Acceptance - LOA specifice Programului Foreign Military Sales - FMS pentru achiziţionarea, începând cu anul 2017, a şapte sisteme de rachete sol-aer PATRIOT configuraţia 3+, respectiv a echipamentelor majore, mijloacelor de transport, materialelor, pieselor, echipamentelor de mentenanţă, muniţiei necesare, pachetului de suport logistic iniţial şi a serviciului de instruire, echipamentelor criptografice şi cu regim special", se arată într-un amendament al Comisiei de apărare, însuşit de plen.



Proiect de lege va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

AGERPRES