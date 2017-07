Reacția Ministrului Apărării Naţionale la amenințările vicepremierului rus Dmitri Rogozin

Ministrul Apărării Naţionale, Adrian Ţuţuianu, a calificat sâmbătă drept "absolut nepotrivită" reacţia vicepremierul rus Dmitri Rogozin, după ce România nu a fost de acord ca avionul în care se afla acesta să traverseze spaţiul aerian al ţării noastre.



Întrebat cum califică această reacţie gravă a oficialului rus, Ţuţuianu a declarat: "Absolut nepotrivită, ca să nu folosesc alte cuvinte".



Ministrul Apărări Naţionale a adăugat că a urmărit declaraţiile ambasadorului rus în România, "care încearcă o justificare a unor tipuri de acţiuni pe care le promovează în zonă". "Sigur că de aici putem trage cele mai multe concluzii, vorbeam de Rusia, că promovează un anume tip de politică în zona Mării Negre", a spus Ţuţuianu.



Ministrul a precizat că MAE poate da un răspuns potrivit în această chestiune, iar el poate vorbi din perspectiva ideii de apărare naţională.



"Am să vă spun şi astăzi ce am spus şi la întâlnirile noastre precedente - situaţia de securitate din zona Mării Negre ne obligă să consolidăm flancul estic al Alianţei, să facem achiziţiile potrivite pentru înzestrarea Armatei române", a explicat ministrul Apărării.



Întrebat dacă sunt motive de teamă sau pur şi simplu sunt vorbe ale oficialului rus, Adrian Ţuţuianu a spus: "Eu nu aş intra într-un asemenea tip de retorică, eu cred că noi trebuie să ne vedem de treburile noastre, să ne asigurăm dezvoltarea economică şi, în acelaşi timp, să facem ceea ce este necesar pentru a avea cât mai multă securitate şi a putea şi descuraja anumite acţiuni ostile. Şi când am discutat de rachetele Patriot am spus foarte bine că ele reprezintă şi un element care consolidează securitatea naţională a României, dar şi un element de descurajare a unor posibile acţiuni agresive. Eu nu cred că trebuie să facem din asta o discuţie, am greşi să încercăm noi prin tot felul de declaraţii să escaladăm declaraţiile date de alţii. Cred că este înţelept să ne vedem de treburile noastre şi să ne vedem de programul nostru".



Ministrul Apărării a făcut aceste precizări la festivitatea organizată cu prilejul Zilei Imnului Naţional.



România nu a fost de acord ca avionul în care se afla vicepremierul rus Dmitri Rogozin să traverseze spaţiul aerian al ţării noastre, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, adăugând că motivele deciziei nu pot fi detaliate. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin se deplasa vineri spre Chişinău.



Dmitri Rogozin a comentat vineri, pe Twitter, decizia autorităţilor române de a nu permite avionului în care se afla să tranziteze spaţiul aerian românesc, spunând că România i-a pus în pericol pe pasagerii aeronavei şi trebuie să se aştepte la un răspuns, scrie Deschide.md.



'Autorităţile României i-au supus pericolului pe pasagerii avionului S7, femei şi copii. Combustibilul era suficient doar până la Minsk. Aşteptaţi răspuns, nemernicilor', a scris Rogozin pe contul său de Twitter. AGERPRES/(A, AS - autor: Sorin Peneş, editor: Claudia Stănescu)

FOLOSIREA ACESTEI ŞTIRI ÎN MEDIUL ONLINE IMPLICĂ CITAREA SURSEI CU LINK SPRE www.agerpres.ro