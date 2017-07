Reacție ACIDĂ a prezentatoarei Magda Vasiliu: O persoană obişnuită, cu un copil cum este Vlad probabil nu ar fi avut nicio şansă

Jurnalista Magda Vasiliu reacționează după declarațiile Guvernului pe tema situației în care se află cu băiețelul ei bolnav de cancer.

"Le multumesc tuturor celor care s au gandit la mine, dar nu pot sa ma abtin in a spune raspicat ca nu am nevoie nici de compasiune, nici de mila si nici de bani. Asa cum am spus si ieri, am nevoie de o lege buna, simpla, facuta pentru cetatean. Azi am avut o discutie telefonica cu dl ministru Florian Bodog, asa cum de altfel a declarat si dansul in sedinta de guvern. Omul Florian Bodog m a ascultat, m a intrebat ce probleme am si mi place sa cred ca a inteles mesajul meu. Astept cu nerabdare raspunsurile ministrului Florian Bodog. Pentru ca asa cum i am spus si dansului, eu sunt norocoasa in comparatie cu alte mame. Asa e in Romania... Apari la tv, ai relatii, stii oameni... Atunci se rezolva. L am intrebat pe dl ministru ce sansa ar fi avut un copil ca Vlad daca mama lui era o femeie care nu aparea la tv si traia, sa zicem, in Giurgiu, fara bani, relatii si expunere publica... Răspunsul dlui ministru a fost extrem de sincer si confirma ceea ce stim cu totii... Nu prea sunt sanse....

Colegilor din presa care au dorit sa trateze pe larg situatia grava in care ma aflu, le multumesc! Dar scopul meu nu e sa apar la tv... Asa ca ii rog pe toti sa urmareasca activitatea de la Sanatate in cele 2 saptamani date de premier pentru micsorarea birocratiei. Ce am scris ieri nu e despre mine. E despre altii ca mine pe care nu i vede si nu i cunoaste nimeni... Stiti cati sunt doar aici, in Roma.???.. Nu stiti....nici eu n am stiut... Dar, acum am aflat. Exista suferinte inimaginabile pe care nu le stie nimeni. Iar sistemul trebuie sa rezolve destine, nu sa le franga definitiv", a scris Magda Vasiliu, pe Facebook.