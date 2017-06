România – locul în care o crimă din patru e comisă acasă

Un proiect legislativ de modificare a actualei legi 217 din 2003 ar putea băga la închisoare soții violenți. În noul proiect, aflat în dezbatere publică, sunt prevăsute pedepse inclusiv pentru violența emoțională și s-ar putea ridica pragul pedepselor pentru încălcarea Odrinului de restricție, care acum este de maximum un an. Polițiștii ar putea avea mai multe atribuții, pentru a interveni direct, în cazul unui conflict în cuplu, astfel încât să-l înlăture pe agresor, chiar și din propria locuință, măsură care ar putea proteja victima.

Tabloul violenței în cuplu este sumbru în România, numărul actelor de violență fiind în creștere constantă, ca și numărul deceselor victimelor. Statisticile Poliției arată că 27% dintre crimele comise anul trecut au fost în familie, iar una din patru femei a fost agresată în cuplu cel puțin o dată, în ultimii cinci ani. Aproape 200 de femei au murit în urma actelor de violență în cuplu în 2015, 328 au murit în anii 2013-2014, 141 în 2012, 138 în 2011 și peste 170 de femei au fost ucise în bătaie, de către partenerii lor, în 2010. Numărul total al femeilor agresate depășește 30.000, în fiecare an. Legea prevede posibilitatea ca victima să obțină un Ordin de restricție sau de protecție, încă din anul 2003, dar cele mai multe dintre victime s-au plâns de faptul că procedura dura foarte mult în instanță. Chiar dacă în ultimii doi ani s-a modificat legislația, astfel încât victima să poată obține acest Ordin cu celeritate, decizia instanței nu vine mai repede de 72 de ore, timp în care se poate întâmpla orice, din partea agresorului. Mai mult, unele dintre victime nici măcar nu reușesc să obțină o asemenea, decizie, dacă avocatul agresorului face apel, iar altele sunt convinse de parteneri să-și retragă plângerea penală, de bună voie sau sub amenințare. Noile modificări ale Legii 217 /2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată 2014, ar trebui să vină în sprijinul victimelor, prin introducerea unor noi măsuri.

Polițiștii ar putea avea mai multe atribuții

Violența psihologică, socială, este incriminată și în prezent, dar în acest moment, deși legea prevede pedeapsa cu închisoarea, în cazul încălcării ordinului de protecție, pedepsele sunt foarte mici și de obicei se dau cu suspendare. “Mă și îndoiesc că ar putea să fie votată o lege prin care să mărească numărul persoanelor care vor fi închise, având în vedere problema supraaglomerării penienciarelor, însă noi așteptăm în primul rând introducerea în lege a unei prevederi prin care polițistul să aibă posibilitatea să intre în domiciliul unui cuplu și să-l evacueze pe agresor, astfel încât să se poată proteja viața victimei, printr-un Ordin provizoriu de urgență. Violența psihologică, emoțională sau socială sunt incriminate și în prezent, legea prevede peapsa cu închisoarea, în cazul încălcării Ordinului de protecție, dar pedepsele sunt foarte mici și de obicei se dau cu suspendare”, a explicat, pentru Jurnalul Național, Andreea Braga, președinta centrului FILIA, care acordă asistență victimelor viiolenței în familie. ONG-urile care se ocupă de problemele victimelor violenței în cuplu au lucrat mai mult de un an, în echipă, la textul pentru modificarea legii 217, care ar putea veni în ajutorul persoanelor agresate. „Ar fi foarte bine ca polițisul să poată lua primele măsuri pe loc, până când persoana amenințată obține Ordin de protecție. În plus, cei care primesc interdicția ar trebui să poarte acea brățară de monitorizare, pentru a fi descurajați să se mai apropie de victime și astfel să se monitorizeze activitatea lor mult mai eficient. Se vorbește despre costurile foarte mari pentru introducerea acetor brățări, dar, de fapt, se va face economie la buget, cu această măsură, ca și în cazul introducerii camerelor video pe uniforma polițistului”, a explicat, pentru Jurnalul Național, colonelul (r) Dan Antonescu, fost șef al Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei.

Centre puține și ineficiente pentru victime

Femeile agresate nu au nici măcar unde să se adăpostească, dacă reușesc să scape din calvarul de acasă. Centrele în care ar putea fi primite sunt foarte puține, unele județe nu le au deloc, iar cele mai afectate sunt zonele rurale. În plus, o victimă poate fi găzduită într-un astfel de centru cel mult șase luni, fără a avea posibilitatea de a munci sau de a-și duce copiii la școală. Alte țări au reușit să găsească soluții eficiente. „Cea mai puternică legislație în acest domeniu al protecției victimelor este în Austria, unde autorul legii a fost chiar șeful Poliției. Acolo, polițistul este cel care dă ordinul de restricție imediat, iar agresorul intră într-un program de analiză. În plus, victimele au la dispoziție centre în care sunt găzduite și consiliate psihologic, dar li se facilitează și găsirea unui loc de muncă și își pot duce copiii la școală, sub protecția autorităților”, explică avocata Mihaela Olaru.

În acest moment, România este în situația în care trebuie să armonizeze toată legislația cu prevederile Convenției de la Istanbul. De asemenea, cercetarea penală ar trebui să poată continua și după ce victima și-ar retrage plângerea, lucru care acum nu se întâmplă. Ar trebui să se introducă și Ordinul provizoriu de urgență, prin care polițistului i se dau mai multe atribuții. Asta așteptăm de la modificarea legii 217. Andreea Braga, președinte FILIA

Pedeapsa pentru partenerul agresor se dă numai dacă există un ordin de restricție sau de protecție pe care acesta îl încalcă, dar cei mai mulți au scăpat nepedepsiți până în prezent. Instanțele de judecată consideră că nici măcar nu pot să-i trimită la închisoare pe acești agresori, pentru că legea prevede maximum un an de detenție.

Femeia ucisă pentru că a vrut să divorțeze

Luna trecută a fost împușcată mortal o femeie din București, de către soțul ei, care apoi s-a sinucis. Agresorul i-a luat viața la locul de muncă, apoi a plecat din oraș și a fost găsit mort, în mașina personală, în județul Călărași. Apropiații victimei spun că femeia suferea cumplit, de zece ani, dar nu avuserse niciodată curajul să se revolte sau să caute o cale legală pentru a scăpa de agresiunile soțului, până în acea zi, când trebuia să ajungă la o avocată, pentru a deschide acțiunea de divorț. “O bătea mereu și o amenința că o omoară. Îi spunea că poate să plece, dar nu poate să ia nimic, nici măcar copilul. El venea cu femei în casă și ea trebuia să suporte. Cu trei zile înainte de a fi împușcată, se dusese pentru prima oară la o avocată și chiar în ziua în care a murit, avocata o aștepta cu actele, să deschidă acțiunea de divorț. El a aflat și a omorât-o”, mărturisește o apropiată a femeii ucise de soț. Bărbatul deținea legal pistolul cu bile. Tânăra care a devenit victimă a violenței în cuplu avea 31 de ani și era căsătorită de aproape 11 ani. El îi găsise locul de muncă, la firma unde lucrau amândoi, ea depindea foarte mult de el, din punct de vedere financiar, iar locuința comună era proprietatea agresorului, astfel încât femeii i-a fost foarte greu să se poată desprinde de cel care-i făcea viața un coșmar.