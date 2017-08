Intact Images

Sorin Frunzaverde a fost operat de urgenta in Germania! Cancerul a recidivat, medicii gasind o tumora de 12 cm. Chirurgii au spus si ca medicii din Romania nu l-au operat bine pe Frunzaverde.

Sorin Frunzaverde a suferit prima operatie in anul 2015, in Timisoara, cam in perioada cand au aparut si problemele penale, potrivit Romania TV.

Fostul presedinte al CJ Caras-Severin, Sorin Frunzaverde, a fost condamnat de Tribunalul Caras-Severin, in ianuarie 2016, la doi ani de inchisoare cu suspendare in dosarul alegerilor prezidentiale din 2014, in care a fost acuzat ca si-ar fi exercitat ilegal influenta in scopul obtinerii mai multor voturi in favoarea candidatului partidului din care facea parte, PNL.