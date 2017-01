10 ani de UE/ Ion Iliescu: Pentru noi, succesul Uniunii este vital pentru dezvoltare

Bogdan Iurascu/Intact Images ARHIVA - Ion Iliescu ARHIVA - Ion Iliescu

Fostul preşedinte Ion Iliescu este de părere că, pentru români, succesul Uniunii Europene este vital pentru dezvoltare, pentru reducerea decalajelor faţă de Occident, pentru creşterea bunăstării.



''Dragi prieteni, cu ocazia Noului An vă urez multă sănătate, fericire şi un an mai bun! Anul de care ne despărţim a fost un an marcat de multe crize, atât în plan politic, cât şi social, de accentuarea unor fenomene economice nedorite, atât la noi, cât şi în sânul Uniunii Europene, de care România şi-a legat destinul acum zece ani. Pentru noi, românii, succesul Uniunii este vital pentru dezvoltare, pentru reducerea decalajelor care ne separă de Occident, pentru creşterea bunăstării. Sper ca noua guvernare să facă, în sfârşit, o prioritate din integrarea europeană. Fie ca Noul An să aducă împlinirea speranţelor de mai bine tuturor românilor! La mulţi ani!'', a scris Ion Iliescu pe blogul personal.



La 1 ianuarie 2017 se împlinesc zece ani de când România face parte din Uniunea Europeană (UE).



Comisia Europeană a confirmat, la 26 septembrie 2006, prin Raportul de monitorizare prezentat la Strasbourg de comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, intrarea României, alături de Bulgaria, în UE, la 1 ianuarie 2007. AGERPRES