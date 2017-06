Alegeri cu peste 80% absenteism şi primari aleşi cu 7%

Doar puţin peste o treime dintre alegători s-au prezentat la urne, duminică, în cele 49 de localităţi din toată ţara în care au avut loc alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar. Absenteismul a fost uriaş la Craiova, unde prezenţa la vot abia a depă- şit 18%, în vreme ce la Târgu Jiu, oraş pierdut de PSD după 17 ani, prezenţa la urne nu a atins 30%. Cu toate acestea, majoritatea parlamentară nu dă semne că ar intenţiona să modifice legea care permite alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin.

Din 627.910 mii de alegători înscrişi pe listele electorale, doar 207.458 şi-au exercitat dreptul de vot în duminica alegerilor locale parţiale desfăşurate în cinci municipii, nouă oraşe şi 35 de comune din toată ţara. Per total, prezenţa la urne a fost de 33%, ceea ce înseamnă că aproape două treimi dintre alegători au fost dezinteresaţi de esenţa democraţiei. La Craiova, în cel mai mare municipiu care şi-a ales primarul, s-a înregistrat un adevărat dezastru electoral: din 255.782 de alegători, s-au prezentat la vot doar 47.504, adică o prezenţă infimă de 18,57%. Fotoliul lăsat liber de Olguţa Vasilescu în decembrie 2016 a fost antamat de candidatul PSD Mihail Genoiu, acesta fiind votat de doar 19.798 de alegători. Matematic, noul edil a câştigat Primăria Craiovei cu voturile a doar 42,79% dintre cei 18,57% prezenţi la urne. Altfel spus, cele aproape 20.000 de voturi obţinute reprezintă un procent de doar 7,7% din totalul alegătorilor cu drept de vot înscrişi pe liste. Pe locul al doilea s-a clasat senatorul PNL Mario Ovidiu Oprea, care a obţinut 16,24% din voturile valabil exprimate (7.512). „Rezultatul vorbeşte despre opţiunea a nici 20% dintre cetăţeni şi despre absenţa a peste 80%. S-a câştigat prin lipsă de cvorum. Mi-aş fi dorit ca indiferenţa sau resemnarea să nu învingă în faţa mbiţiei de a puncta prin vot. Nu cred că este o victorie care merită sărbătorită, pentru că nu a fost dată de un triumf al majorităţii”, a reacţionat liberalul după aflarea rezultatelor. Deputatul USR Adrian Prisnel a candidat şi el în Bănie, clasându-se al cincilea cu 11,62% (5.378 voturi). „M-a întristat prezența mică la vot și, cum am mai zis și ieri, vina pentru absenteism nu este a alegătorului, ci a politicianului”, a comentat deputatul USR.

PSD, învins de liberali după 17 ani de domnie la Târgu Jiu

O prezenţă redusă la urne s-a înregistrat şi la Târgu Jiu, al doilea municipiu ca număr de locuitori care şi-a ales edilul. În oraşul lui Brâncuşi, PSD a pierdut primăria după 17 ani, noul edil fiind liberalul Marcel Romanescu (51,72%), ales cu 12.203 voturi dintr-un total de 80.142. Romanescu a obţinut cu 4.000 de voturi în plus faţă de candidatul PSD Aurel Popescu. Tradus în procente, rezultă că noul primar din Târgu Jiu se bucură de o reprezentativitate de doar 15,2% din totalul electoratului. În ultimii 17 ani, primarul din Târgu Jiu a fost actualul senator PSD Florin Cârciumaru, liderul PSD Gorj. Deputat de Gorj, fostul premier Victor Ponta l-a învinuit pe Liviu Dragnea pentru înfrângerea istorică a PSD la Târgu Jiu: „Liviu Dragnea i-a amenințat pe candidatul PSD la primărie şi pe liderii locali că dacă «îl chemaţi pe Ponta în campanie şi vă afişaţi cu el vă tai toate proiectele de la Ministerul Dezvoltării»! Deşi am insistat să fiu implicat în orice mod, teama acestora a prevalat şi așa am fost «exclus» din campanie pentru prima dată din 2004”, a reacţionat Ponta. Fostul premier a mai indicat printre cauzele înfrângerii şi dezamăgirea electoratului pesedist faţă de Legea salarizării, tentativa conducerii PSD de a-şi dărâma propriul guvern fără a explica motivul şi „aroganţa agresivă a unor lideri PSD care sfidează realitatea pe care oamenii o văd cu ochii lor”. Liberalii au câştigat şi primăria din Roman (jud. Neamţ), al treilea municipiu după numărul de alegători. Prezenţa la Roman a fost de asemenea una scăzută (31%), candidatul PNL Lucian Micu fiind votat de 10.662 de alegători dintr-un total de 58.987 de romaşcani aşteptaţi la urne. În procente, noul edil se bucură de susţinerea a 18% dintre alegători. În schimb, familia Resmeriţă îşi continuă dinastia la Lupeni (jud. Hunedoara), candidatul PSD Lucian Resmeriţă (fratele fostului edil Cristian Resmeriţă, devenit deputat) obţinând 2.910 voturi dintr-un total posibil de 22.442. În cifre, edilul pesedist are o reprezentativitate de 12,9% din totalul alegătorilor, prezenţa la urne fiind de 35%. La Moineşti (jud. Bacău), cel mai mic municipiu în care s-au organizat alegeri, a câştigat candidatul ALDE Valentin Vieru, primarul interimar din ultimele şase luni. Prezenţa la urne a fost totuşi una mai numeroasă (46,5%), fiind exprimate 9.450 de voturi dintr-un total de 20.326 de alegători cu drept de vot.

Rezultatele alegerilor parțiale confirmă tendința de creștere a Partidului Național Liberal, precum și faptul că PNL este principalul opozant al PSD. Am câștigat la Târgu Jiu, unde oamenii s-au convins că PSD aduce doar stagnare. Raluca Turcan, preşedinte interimar PNL

PSD-PNL: scor 4-3 la oraşe

Alegeri s-au desfăşurat duminică şi în alte nouă oraşe din România, cea mai mică prezenţă la urne înregistrându-se la Ţăndărei (jud. Ialomiţa) – 27,86%, în vreme ce la Fierbinţi-Târg (jud. Ialomiţa) şi Ulmeni (jud. Maramureş) prezenţa a sărit de 68%. Prezenţe acceptabile au fost şi la Lehliu-Gară (jud. Călăraşi) – 64,76% şi Băicoi (jud. Prahova) – 53,38%. Dintre cele nouă oraşe, PSD şi-a adjudecat patru (Amara, Ţăndărei, Lehliu-Gară, Buşteni) iar PNL – trei (Râşnov, Fierbinţi-Târg, Baia Sprie). În oraşul Fierbinţi, diferenţa între candidatul liberal şi cel al social-democraţilor a fost de doar şase voturi. PMP a câştigat primăria din Ulmeni, iar ALDE şi-a adjudecat primăria din Băicoi.