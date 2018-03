”Avocatul deţinuţilor”, organism special la Avocatul Poporului

Un proiect de lege care a ajuns la Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, prevede crearea unei structuri în cadrul Avocatului Poporului care să se ocupe exclusiv de respectarea drepturilor deţinuţilor. Proiectul iniţiat de parlamentarii PSD Eugen Nicolicea, Florin Iordache şi Şerban Nicolae prevede şi o nouă modalitate de calcul a salariului Avocatului Poporului, fotoliu ocupat de Victor Ciorbea, astfel încât salariul de referinţă să fie cel al judecătorilor CCR. De asemenea, angajaţii instituţiei vor beneficia de pensie de serviciu.

Detenţia nu înseamnă doar clasicele penitenciare, ci şi alte spaţii unde oamenii sunt privaţi de libertate, astfel că şi acestea vor putea fi inspectate de către angajaţii Avocatului Poporului care se vor ocupa de condiţiile din penitenciare. Centrele de reţinere şi arestare preventivă ale poliţiei, centrele de reeducare şi spitalele de psihiatrie în care pacienţii sunt internaţi involuntar şi pe care nu le pot părăsi sau azilurile de bătrâni sunt considerate tot perimetre închise, unde cei care le populează sunt sub zăvor şi supraveghere. „Cei de la Comisia Europeană ne-au cerut să facem o structură independentă care să se numească Mecanismul de prevenire a torturii în detenţie. O structură independentă prin care Avocatul Poporului să poată verifica şi preveni tortura”, declară deputatul Florin Iordache. Proiectul de lege, notează iniţiatorii, are la temelie protocolul opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984. În accepţiunea Protocolului, pentru a se putea preveni orice formă de tortură, tratament inuman ori degradant care ar putea să apară în astfel de instituţii unde oamenii sunt izolaţi şi excluşi din societate, ar fi nevoie de control public printr-un mecanism de vizite neanunţate. Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii, care beneficiază de personalitate juridică distinctă, va fi condus direct de către un adjunct al Avocatului Poporului, care va trebui să prezinte anual Parlamentului un raport de activitate a Mecansimului. Scopul Mecanismului este examinarea constantă a spaţiilor unde pacienţii sau condamnaţii ar putea fi supuşi violenţei. O comisie de experţi va funcţiona în cadrul Mecanismului. Motivarea înfiinţării structurii speciale este existenţa cazurilor de tortură în închisorile unde sunt ţinuţi osândiţii. O scrisoare din 2015 a puşcăriaşilor din penitenciarul Jilava a funcţionat ca mărturie a chinurilor pe care le îndură. “Poţi să crăpi că nu se uită nimeni la tine. Eram ameninţaţi că vom fi transferaţi la alt penitenciar sau că vom fi mutaţi într-un regim de detenţie mai dur, dacă nu semnăm declaraţiile prin care muşamalizau decese din cauză că nu ni se dădea tratament medical”, scriau deţinuţii. În februarie, opt gardieni de la penitenciarul Rahova au fost arestaţi, fiind acuzaţi de procurori că au torturat deţinuţi. Pe de altă parte, proiectul de lege are în vedere şi privilegii pentru Avocatului Poporului, care va fi gratulat cu pensie specială. Proiectul păstrează prevederile din lege potrivit cărora funcţia de Avocat al Poporului este asimilată ca rang şi salarizare cu funcţia de ministru, iar cea de adjunct, cu funcţia de secretar de stat. Salariul Avocatului Poporului va fi similar cu al unui judecător CCR dacă se ia în calcul controversatul subsidiu special. Astfel, Victor Ciobea ar urma să aibă o pensie specială care se va ridica la valoarea a 80% din salariul brut lunar al unui judecător CCR, anume în jur de 18.000 de lei. Pe de altă parte, dacă preşedintele Iohannis va promulga legea prin care judecătorilor CCR le va fi extinsă imunitatea, suma ar putea fi chiar mai mare. La rândul lor, adjuncţii Avocatului Poporului vor primi o pensie de serviciu care se ridică la 80% din indemnizaţia brută lunară primită în ultima lună de activitate şi va fi actualizată în funcţie de indemnizaţia adjuncţilor aflaţi în activitate. De pensii speciale vor beneficia toţi angajaţii Avocatului Poporului, care sunt asimilaţi ca rang, salarizare şi condiţii de pensionare funcţionarilor publici parlamentari.

„În aresturile în care se află minori nu există activități educative sau consiliere psihologică. Minorii stau în camere unde nu există lumină suficientă. Situaţia din aresturi este mult mai gravă decât cea din penitenciare. Igiena este precară”

Nicoleta Andreescu, director executiv al Asociației Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România

Puşcăriile lui Toader

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, anunţa la finele lui februarie stadiul construirii de noi închisori, în condiţiile în care România a fost condamnată repetat la CEDO pentru condiţiile din penitenciare şi s-a angajat să remedieze problema. „Avem două penitenciare, unul la Berceni, în Prahova, unde studiul de fezabilitate este gata, avem un penitenciar la Unguriu în Buzău unde acum se face documentaţia tehnică, în zilele următoare se dă drumul la procedura de licitaţie pentru achiziţionarea studiului de fezabilitate. Problema din penitenciarele din România e o problemă istorică, adică veche, aproape dintotdeauna şi o problemă de sistem. Asta nu se rezolvă în şase luni de zile”, spunea Toader.

CASETĂ 2

Contra tratamentelor inumane şi degradante

Deputatul PSD Eugen Nicolicea explică pe înţelesul poporului ce înseamnă crearea unei structuri independente denumită Mecanism de Prevenire a Torturii, care ar urma să fie sub controlul instituţiei Avocatului Poporului. „E o structură care se ocupă de prevenirea a abuzurilor, tratamentelor rele, inumane sau degradante aplicate persoanelor aflate în instituţii privative de libertate, de tipul detenţiei, centrelor de plasament, centrelor rezidenţiale pentru adulţii cu dizabilităţi sau spitalelor de psihiatrie. Protocolul la nivel european instituie controlul public printr-un mecanism de vizite neanunţate. Prin adjuncţi, care sunt delegaţi ai Avocatului Poporului, se vor folosi prerogative pentru a le apăra drepturile fundamentale, pentru că în cazul în care există tortură în închisori e clar că s-a încălcat un drept. Aşadar, va fi şi un instrument de plângere adaptat nevoilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi închişi, o structură care permite un reprezentant al statului care să-ţi apere drepturile, dar şi şi un mecanism independent de vizitare inopinată a tuturor locurilor privative de libertate. S-au prezentat rapoarte din penitenciare ale adjuncţilor din cadrul instituţiei Avocatului Poporului, au fost 4-5 dintre adjuncţi care au fost să vadă ce se întâmplă în detenţie”, clarifică Nicolicea.