Proiectul Transgaz, furnizor de securitate energetică: Scenariile de dezvoltare a Coridorului Vertical ajung pe masa Comisiei Europene 

La sfârșitul săptămânii trecute compania BP Azerbaidjan a informat că a suspendat lucrările la platforma Shah Deniz Alfa (SDA) după identificarea unor probleme tehnice la o linie submarină de export al gazelor condensate care face legătura între platformă şi terminalul Sangachal. Problema a început pe 7 ianuarie, când Bulgaria nu a mai primit nimic, iar cantitățile furnizate Greciei au fost limitate puternic, afectând inclusiv livrările către celelalte țări europene. Potrivit datelor existente, zăcământul va relua operațiunea completă și, în consecință, fluxul de gaze naturale pe 15 ianuarie, conform ultimei actualizări făcute de azeri, care și-au revizuit estimările pentru recuperarea completă pe 11 ianuarie. Situația a readus în discuție urgentarea realizării Coridorului Vertical, o inițiativă a lui Ion Sterian, directorul general al companiei Transgaz.

Într-o dezvoltare paralelă, procesele pentru proiectul Coridorului Vertical continuă fără încetare, administratorii implicați plănuind să trimită o scrisoare Comisiei Europene în acest sens. După cum relevă publicația electronică grecească energypress.com, cei nouă administratori discută scenariul redactării unei scrisori către Comisia Europeană în care vor analiza mai pe larg proiectul „Coridorul Vertical” în diferitele scenarii de dezvoltare a sa. „Această analiză va fi însoțită și de o prezentare a proiectelor considerate a fi necesare, precum și, eventual, de un apel pentru finanțarea proiectelor cu fonduri comunitare”, spun sursele citate de publicația electronică amintită, care mai relevă că o întâlnire a administratorilor proiectului „Coridorul Vertical” este iminentă în luna februarie. După cum a declarat directorul general Transgaz, Ion Sterian, pentru cotidianul Jurnalul, astăzi urmează să aibă loc o discuție online la nivel de experți pentru a pune la punct ultimele detalii ale reuniunii directorilor companiilor semnatare ale Memorandumului de Înțelegere pentru realizarea proiectului Coridorul Vertical. Deocamdată locul viitoarei reuniunii a șefilor companiilor implicate în realizarea proiectului nu a fost stabilit.

„În cursul lunii februarie vom avea această întâlnire a directorilor operatorilor de transport și sistem gaze semnatari ai Memorandumului Coridorului Vertical. Vom face toate demersurile necesare către Comisia Europeană pentru susținerea proiectului. Acest coridor va aduce prestigiu României şi securitate energetică pentru ţările din estul Europei, Republica Moldova şi Ucraina, dar şi pentru centrul Europei. Transgaz este un susţinător constant şi puternic al Coridorului Vertical, acţionând permanent prin respectarea angajamentelor asumate şi prin dezvoltarea unui dialog constructiv şi a unei cooperării strânse”. Ion Sterian, director general Transgaz



Ce este Coridorul Vertical

Coridorul Vertical face parte din Coridorul Sud-Nord din cadrul Inițiativei celor 3 Mări (I3M) și are ca scop diversificarea surselor de gaze naturale, precum și creșterea securității aprovizionării cu gaze pentru țările din Europa Centrală, de Est și Balcani. Această inițiativă a fost lansată și susținută încă din 2016 de Ion Sterian, directorul general al Transgaz. Proiectul implică colaborarea țărilor din centrul și sud-estul Uniunii Europene, inclusiv Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia, alături de Republica Moldova și Ucraina, pentru a dezvolta o alternativă nouă de furnizare a gazelor în regiune, consolidând astfel securitatea energetică. Coridorul Vertical de gaze reprezintă un sistem extins de conducte, format din infrastructura actuală și viitoare, care include conducte, terminale de gaz natural lichefiat (LNG) și facilități de stocare. Activarea sa completă, prin modernizarea corespunzătoare a rețelelor din țările menționate mai sus, va permite transportul gazelor dinspre sud spre nord și viceversa, prin intermediul sistemelor europene de transport de gaze naturale și GNL, valorificând capacitățile sporite ale terminalelor de gaze lichefiate noi și în curs de dezvoltare din zonă. Acest potențial poate fi extins și mai mult prin utilizarea infrastructurilor pentru gazele regenerabile și hidrogen. Proiectul inițiat de compania Transgaz este susținut și de administrația americană, care vede în el o oportunitate pentru reducerea volatilității prețurilor la gaze și eliberarea de gazul rusesc.

Azerbaidjanul, un furnizor de gaze necesar Europei

Azerbaidjanul, care a început să vândă gaze Europei în 2020, furnizează în prezent gaze naturale în opt state din Europa şi are un acord cu regiunea să îşi dubleze exporturile până în 2027. În acest an, exporturile de gaze ale Azerbaidjanului spre Europa sunt aşteptate să ajungă la 13 milioane de metri cubi, în contextul în care Italia a devenit cel mai recent cumpărător de gaze din această țară. Ceilalţi clienţi sunt Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Serbia, Slovenia şi Croaţia. Azerbaidjanul transportă gaze către Europa prin Coridorul sudic de gaze. Conducta transadriatică (TAP), parte a acestui coridor, are acum o capacitate de transport de 12 miliarde de metri cubi pe an.

