Băsescu: Este clar că a fost blocată comisia parlamentară pentru alegerile din 2009

Senatorul PMP Traian Băsescu a declarat luni că prin deschiderea unui dosar penal de către Parchetul general referitor la alegerile din 2009 ancheta parlamentară în acest caz este blocată.



"Ştiu sigur că în conformitate cu decizii ale Curţii Constituţionale o comisie parlamentară nu poate obliga pe cineva să se prezinte în faţa ei. Din punct de vedere al eficienţei, cei care sunt în Parchet, la servicii, puteau foarte bine să nu se prezinte. Din acest motiv, eu am susţinut la un moment dat că ar fi bine să fie o anchetă a Parchetului. Acum însă, momentul în care au anunţat începerea unei anchete la Parchet mi se pare nepotrivit, pentru că ştim toţi că în momentul în care Parchetul preia o anchetă trebuie să înceteze ancheta parlamentară. Ori se pare că Parchetul general a făcut nişte jocuri. După ce s-a votat înfiinţarea Comisiei, au anunţat ei că încep o anchetă parlamentară. Deci este clar că a fost blocată comisia parlamentară", a afirmat liderul PMP Traian Băsescu luni la Senat.



El a amintit că, deşi a cerut înfiinţarea unei anchete în prima zi când s-a făcut publică întâlnirea de la Oprea din noaptea alegerilor, "nu s-a întâmplat nimic".



"Reacţia a apărut abia azi (n.r.luni). Deci e clar că e un joc", a adăugat Băsescu.



"Eu am speranţa să confirme ceea ce a confirmat renumărarea voturilor nule, şi anume din 134.000 de voturi nule, la dispoziţia CCR s-au renumărat, s-a constatat că mi se furaseră mie 3.000 de voturi. Sper ca această anchetă să reuşească să afle şi câte voturi s-au furat dintre cele declarate valabile în defavoarea mea", a spus Băsescu.



Referitor la o eventuală audiere a Procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, Băsescu a afirmat: "Nu ştiu, acum eu ce sa spun? Procurorul general sau procurorul de caz va avea decizia. De bună seamă, cei care au fost la Oprea în casa ar trebui sa fie chemaţi să spună de ce erau acolo pentru că ei erau în timpul serviciului, într-un moment critic al alegerilor, perioada de numărare a voturilor şi de transport a sacilor cu buletine de vot către Birourile electorale judeţene. Deci trebuiau sa fie la post, la serviciu în biroul lor, conectaţi la toate realităţile în caz ca se întâmplau incidente şi nu la Oprea la cină. La cina cam târzie ce-i drept, că înţeleg că au început după ora zece", a adăugat Băsescu.



Întrebat dacă se aşteaptă să fie el însuşi audiat, Traian Băsescu a precizat că, fiind chemat la audieri "în fiecare săptămână", este "un exerciţiu" cu care s-a obişnuit.



Parchetul General a anunţat luni că a deschis un dosar penal, în care se efectuează cercetări "in rem" sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu şi de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale, după dezvăluirile jurnalistului Dan Andronic despre alegerile prezidenţiale din decembrie 2009.



La întrebarea dacă se va mai înfiinţa, miercuri, Comisia parlamentară în plen, Băsescu a răspuns: "Nu ştiu. Întrebaţi-l pe Dragnea. El ştie".



Jurnalistul Dan Andronic a scris recent că, în decembrie 2009, în turul doi al alegerilor prezidenţiale, înalţi demnitari ai statului român, printre care George Maior, Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi, au mers acasă la Gabriel Oprea. El a susţinut că Laura Kovesi şi Coldea erau preocupaţi de câştigarea scrutinului de Traian Băsescu.



În replică, fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat că întâlnirea organizată la el acasă a fost o "simplă cină", unde i-a invitat pe George Maior, Vasile Dîncu, Anghel Iordănescu, Dan Andronic şi Neculai Onţanu. Gabriel Oprea a evitat de mai multe ori să spună dacă la acea întâlnire au fost prezenţi Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi. AGERPRES