Băsescu: Scamatorul Dragnea a făcut zilele acestea turul televiziunilor pentru a-şi trâmbiţa "succesele" guvernării

Senatorul PMP Traian Băsescu a scris vineri, pe Facebook, că "scamatorul Dragnea" a făcut zilele acestea turul televiziunilor pentru a-şi trâmbiţa "succesele" guvernării PSD - ALDE din anul 2017.



"Greu de imaginat un politician cu atâta tupeu în a-şi propaga minciuna. Păi hai să vedem efectele guvernării PSD - ALDE la sfârşit de 2017 faţă de 2016: deficitul de cont curent mai mare cu peste 30%; inflaţia a crescut de la zero la peste 3%; datoria publică - mai mare cu 1,5 miliarde euro; preţul la combustibili - cu 20% mai mare; preţul la energie electrică - mai mare cu 15%; preţul la gaze naturale pentru populaţie - cu 15% mai mare; preţurile la alimente pur şi simplu au explodat; costul creditelor în monedă naţională a crescut enorm (vezi ROBOR); moneda naţională s-a depreciat dramatic (peste 3%) faţă de moneda euro etc, etc. Dacă privim la aceste 'realizări' ale Scamatorului Dragnea, înţelegem cu uşurinţă înşelătoria programului de guvernare al PSD", a scris Traian Băsescu pe pagina sa de socializare.



El spune că este adevărat că au crescut pensiile, salariul minim şi ajutoarele sociale, că a crescut PIB-ul, dar, "dacă privim care au fost efectele guvernării PSD - ALDE din anul 2017, înţelegem că românii au fost păcăliţi, că nu trăiesc mai bine şi că, de fapt, programul PSD - ALDE este o mare înşelătorie".



"Oare mai sunt mulţi români care se vor lăsa păcăliţi şi în 2018 de Scamatorul de Teleorman? Eu cred că nu, pentru că 2018 va fi un an în care indicatorii macroeconomici ai ţării vor continua să se deprecieze accelerat, iar trucurile fiscal-bugetare ce au fost posibile în 2017 nu vor mai putea fi repetate şi în 2018", încheie Băsescu. AGERPRES