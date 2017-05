Blaga: Teleormanul avea 150% prezenţă la vot

Adrian Manolache

Comisia care anchetează alegerile din 2009 şi-a continuat audierile cu fostul ministru de Interne Vasile Blaga, Cătălin Predoiu și fostul șef al STS, Marcel Opriș. Blaga le-a spus parlamentarilor că la alegerile din urmă cu opt ani au fost 3000 de secţii suplimentare, iar el nu a crezut niciodată că SRI ar putea influenţa în vreun fel alegerile.

Fostul lider PDL Vasile Blaga a declarat în fața Comisiei că nu el a fost șeful de campanie al lui Traian Băsescu în 2009 și nu a vrut nici măcar să facă parte din staff-ul de campanie. „Nu eu am fost șeful campaniei în 2009. Gheorghe Flutur a fost. Toată legislaţia pentru alegeri a fost făcută de domnul Dan Nica”, a spus Blaga. „Nu am fost implicat direct, dar n-am auzit să fie vreo problemă. Am avut grijă la turismul electoral. Teleormanul era cel mai mare centru turistic al României, avea o prezență la vot de 150%”, a răspuns Blaga referitor la existența unor probleme în organizarea alegerilor din 2009. Întrebat de senatorul USR Mihai Goțiu cum ar fi putut SRI, SIE sau STS să influențeze alegerile, Blaga a replicat că „niciodată, nici când eram ministru de Interne plin nu am crezut și nu cred că aceste instituții pot influența alegerile. Nu au cum. Din moment ce numărătoarea paralelă corespundea cu cea oficială”. De asemenea, „Buldogul” a negat o posibilă influență a Generalului Oprea în deznodământul alegerilor. „Nu cred că au fost înțelegeri transpartinice. Nu cred că aveau interes vârfurile PDL și cele PSD să piardă domnul Geoană”, a precizat Blaga. Mircea Geoană declarase la audierile de luni că Traian Băsescu a intervenit personal pentru numirea lui Oprea la Interne, în detrimentul lui Cătălin Voicu.

Azi: Puiu și Generalul

Cătălin Predoiu le-a spus parlamentarilor că în mandatul său la Ministerul de Externe nu a făcut reguli, ci doar a aplicat legile stabilite. „Am fost impresionat de ceea ce a făcut MAE pe toată durata mandatului meu. A fost un efort fără precedent. MAE nu a făcut reguli, ci doar a aplicat regulile stabilite. Datele despre procesul de vot au fost transmise prin intermediul președinților secțiilor de votare. Modalitatea concretă s-a făcut prin proceseleverbale. La momentul alegerilor prezidențiale din 2009 a fost un record în ceea ce privește stabilirea secților din Diaspora. Secțiile precedente erau în jur de 190, la alegerile din 2009, au fost 294 de sectii de votare în 99 de țări, un număr fusese anterior stabilit. Numărul de secții a fost stabilit în urma solicitării corpurilor diplomatice”, a explicat Predoiu. Reconstituirea cinei din sufrageria Generalului Oprea va continua astăzi cu fostul lider UNPR, fostul ambasador al României la Paris, Teodor Baconschi și fostul deputat Anghel Iordănescu.