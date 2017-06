Carmen Dan: Nu Grindeanu a câştigat alegerile, nu Grindeanu reprezintă PSD

Ministrul demisionar al Internelor, Carmen Dan, a declarat vineri că nu Sorin Grindeanu a câştigat alegerile şi nu el este cel care reprezintă PSD.



"Războiul acesta şi această situaţie în care ne aflăm (...) nu este generată nici de Cabinetul care şi-a dat demisia, şi nici de Partidul Social Democrat, care a câştigat alegerile. Nu domnul Grindeanu a câştigat alegerile, nu domnul Grindeanu reprezintă Partidul Social Democrat", a arătat Carmen Dan, vineri, într-o conferinţă de presă la sediul MAI.



Ea a precizat că, în calitate de miniştri, membrii Guvernului în permanenţă au fost deschişi către dialog.



"În permanenţă am ridicat la Palatul Victoria problemele cu care ne-am confruntat, înţelegând că aceste probleme trebuie să fie aduse la cunoştinţă prim-ministrului şi nu numai atât. Că şi din partea prim-ministrului trebuie să existe implicare. Eu vă spun că sunt situaţii (...) în care am înţeles doar că sunt ascultată. Şi sunt tentată să dau şi un exemplu în acest sens, pentru că a fost şi este un subiect important, pe care l-am adus la cunoştinţa premierului: se referă la nevoia de a întări capacitatea de gestionare a fenomenului migraţionist - i-am explicat care este situaţia, în amănunt, şi nici până acum problema aceasta nu a fost rezolvată cu acordul dânsului. Problema aceasta a fost rezolvată de către mine şi de către echipa din minister", a mai spus Carmen Dan.



Ea a ţinut să precizeze că prin situaţii de acest gen au trecut şi colegi ai ei.



"Demisiile noastre nu sunt întâmplătoare. Noi am vrut să dăm un semnal foarte clar, că nu mai putem continua în această formulă, şi am precizat, noi am conştientizat, cred că mare parte dintre miniştri, că acest program de implementare nu este al lui Sorin Grindeanu, este al partidului, este în interesul românilor şi trebuie aplicat în mod unitar. Exista un calendar. Sunt măsuri care trebuiau pregătite din anul 2017 ca să se implementeze şi ca să se finalizeze în 2018 sau 2019. A existat o percepţie artificială a esenţei acestor lucruri, pentru că nu este suficient să te duci să ridici o problemă şi să spui cu ce te confrunţi, dacă simţi că după aceste discuţii nu se întâmplă nimic. (...) Dacă vrei să faci ceva şi nu poţi să mergi mai departe, într-un final alegi să spui", a arătat Carmen Dan.



Ea a adăugat că în formula respectivă de Guvern nu se putea merge mai departe.



"Această decizie de a demisiona a fost o decizie pe care nu am discutat-o înainte, nu ne-am dus cu această intenţie miercuri, în Comitetul Executiv, ci pur şi simplu a fost o reacţie de solidaritate atât a mea, cât şi a colegilor mei, ca să transmitem un semnal că ne dorim să existe un dialog, ne dorim să se întâmple ceea ce este normal să se întâmple într-o echipă", a afirmat Carmen Dan. AGERPRES