Ce averi au noii miniştri din Guvernul Tudose

DIANA OROS

Dintre noii miniştri ai Cabinetului Tudose, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, pare cel mai puţin avut, în vreme ce Ilan Laufer, noul ministru pentru IMM-uri, este cel mai înstărit. Majoritatea noilor miniştri deţin terenuri, case, bijuterii şi apartamente, vicepremierul Marcel Ciolacu fiind posesorul a două bărci.

Născut în 1985, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, şi-a trecut în declaraţia de avere doar un apartament de 68 de mp în Bucureşti. Noul ministru nu are în acte terenuri, maşini, credite sau alte bunuri de valoare. Nici noul ministru al Finanţelor, Ionuţ Mişa, nu pare prea înstărit. Fost secretar de stat în minister, Mişa deţine împreună cu soţia două apartamente (unul în Constanţa, altul în Capitală), însă nu are terenuri, autoturisme sau conturi bancare pe numele său.

Anul trecut, Mişa a avut venituri de peste 94.000 de lei. La polul opus se află noul ministru al IMM-urilor, Ilan Laufer, unul dintre cei mai avuţi membri ai noului Cabinet. Fost sectretar de stat în acelaşi minister, Laufer are şapte apartamente în Capitală şi o casă în comuna Corbeanca din judeţul Ilfov (803 mp). Ministrul mai deţine în Corbeanca două terenuri (847 mp şi 991 mp). Potrivit declaraţiei de avere, Ilan Laufer mai are trei ceasuri în valoare totală de 17.000 de euro şi a împrumutat cunoscuţilor 73.000 de euro şi 158.000 de lei. Ministrul are şi o datorie de 250.000 de euro la bancă, scadentă în 2028, şi mai deţine un autoturism Mercedes Benz clasa S şi o motocicletă Yamaha.

„Moşierul” din Dâmboviţa

Vicepremierul Marcel Ciolacu, un apropiat al liderului PSD Liviu Dragnea, deţine alături de soţia sa două case (281 mp şi 43 mp) şi două terenuri intravilane (387 mp şi 61 mp) în Municipiul Buzău. Ciolacu nu a trecut în declaraţia de avere niciun autoturism, însă deţine două bărci, una cumpărată în 2004, alta în 2007. De altfel, Ciolacu este cel care a dat la vâsle în ziua în care Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu au fost la pescuit de ştiucă pe canalele Deltei.

Vicepremierul a încasat anul trecut peste 107.000 de lei din indemnizaţia de deputat, iar soţia sa, director al unei societăţi comerciale, a avut un venit anual de 24.000 de lei. Ciolacu a împrumutat filiala PSD Buzău cu 55.000 de lei şi are două credite la o bancă, unul de 76.000 de euro, altul de 43.300 de lei. Un alt baron PSD, noul ministru al Apărării, Adrian Ţuţuianu, şi-a trecut în declaraţia de avere şapte terenuri.

Senatorul deţine un teren agricol de 4.800 mp şi este coproprietarul unui teren forestier de zece hectare în comuna Odobeşti din jud. Dâmboviţa. Ţuţuianu mai are alte două terenuri în Capitală şi deţine, alături de soţie, şi o casă de avocatură, alte trei terenuri intravilane în Dâmboviţa.

Şeful MApN mai are două apartamente, unul în Bucureşti (104 mp) şi altul în Târgovişte (56 mp) şi un spaţiu comercial în judeţul Dâmboviţa. Ţuţuianu a achiziţionat trei autoturisme în leasing şi are patru depozite bancare în valoare totală de 54.000 de lei. Ministrul Apărării are de achitat credite bancare de 85.000 de lei până în 2020. Licenţiat în filosofie, ministrul Economiei, Mihai Fifor, deţine o casă de 150 mp în Dolj şi un autoturism Dacia Logan, pentru care a făcut credit. Fifor are două conturi bancare în valoare de 59.000 de lei şi deţine acţiuni de aproape 120.000 de lei la Fondul Proprietatea. Senatorul are de returnat până în 2031 un împrumut bancar de 17.000 de euro.

De la Cancan, la Cultură

La Educaţie, Liviu Pop deţine alături de soţie două apartamente (unul în Baia Mare, altul în Cluj-Napoca) şi o casă în comuna Vişeu de Jos din Maramureş. Tot aici, Liviu Pop mai are un teren intravilan donat de părinţi. Ministrul şi-a trecut în declaraţia de avere bijuterii în valoare de 13.000 de euro şi un cont bancar de 20.000 de lei. Pop are şi o datorie de 60.000 de lei la bancă, scadentă în 2021. Noul ministru al Culturii, senatorul Lucian Romaşcanu, deţine împreună cu soţia sa un teren intravilan şi o casă de 216 mp în comuna Mogoşoaia din judeţul Ilfov. Romaşcanu, fost director la tabloidele Cancan şi Libertatea, are depozite bancare în valoare de 15.000 de euro, deţine două autoturisme şi bijuterii în valoare de 15.000 de euro. Lucian Şova, noul şef al Comunicaţiilor, are un apartament în Capitală şi un teren agricol de 10.000 mp în comuna Limanu din judeţul Constanţa. Şova este asociat în patru societăţi comerciale şi deţine conturi bancare în valoare de 53.000 de lei. La Cercetare, ministrul Lucian Georgescu deţine, alături de soţie, două apartamente (unul în Galaţi, altul în Bucureşti), o casă şi un teren în Galaţi. Familia noului ministru are trei autoturisme şi bijuterii care valorează 65.000 de lei.