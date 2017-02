Ce s-a discutat în şedinţa de Guvern din 31 ianuarie

DIANA OROS

Executivul a desecretizat în şedinţa de ieri stenogramele şedinţelor de Guvern din 18 mai 2016 (extras) și 31 ianuarie 2017 (integral). Este vorba despre cele două şedinţe de Guvern în care cabinetele conduse de fostul premier Dacian Cioloş şi actualul premier Sorin Grindeanu au modificat Codurile Penale prin ordonanţă de urgenţă. Mai jos puteţi citi cum s-au desfăşurat discuţiile privind modificarea legislaţiei penale în seara zilei de 31 ianuarie.

Sorin-Mihai Grindeanu: Vă rog, domnule ministru.



Florin Iordache: Domnule prim-ministru, vă rog să suplimentăm ordinea de zi cu trei proiecte.

Este vorba, primul dintre ele, sau două dintre ele fac parte din pachetul de legi care vizează evitarea unei hotărâri-pilot de la CEDO. Şi aici discut de proiectul de lege privind graţierea unor pedepse. Nu am avut nevo... Cel de al doilea este proiect de lege pentru completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate. La acest proiect de lege am avizul domnului ministru de externe, domnul Meleşcanu. Şi cel de-al treilea, vă rog să suplimentăm şi cu cel de-al treilea. Este vorba de proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală.



Sorin-Mihai Grindeanu: Am înţeles. Domnule ministru, aveţi toate avizele?



Florin Iordache: Bineînţeles.



Sorin-Mihai Grindeanu: Toate procedurile care sunt cerute?



Florin Iordache: Da, domnule prim-ministru.



Sorin-Mihai Grindeanu: Sunt îndeplinite?



Florin Iordache: Da.



Sorin-Mihai Grindeanu: Domnule secretar general, toate lucrurile sunt îndeplinite, toate avizele?



Mihai Busuioc: Domnule prim-ministru, din punct de vedere tehnic toate avizele sunt luate.



Sorin-Mihai Grindeanu: Mulţumesc.



*



4. PROIECTUL LEGII pentru graţierea unor pedepse (pct.2 pe Ordinea de zi suplimentară)



Sorin-Mihai Grindeanu: Proiect de lege pentru graţierea unor pedepse. Dacă există observaţii? Dacă nu, adoptat.

(Aprobat)





*



5. PROIECTUL LEGII pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (pct.3 pe Ordinea de zi suplimentară)



Sorin-Mihai Grindeanu: Proiect de lege pentru completarea Legii 254 din 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare.



Florin Iordache: În regim de urgenţă, amândouă, domnule prim-ministru.



Sorin-Mihai Grindeanu: O să spun. Dacă există observaţii? Dacă nu, adoptat. Vă rog în regim de urgenţă cele două proiecte de legi să fie transmise către Parlament.



(Aprobat)



*



7. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală (pct.4 pe Ordinea de zi suplimentară)



Sorin-Mihai Grindeanu: Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală. Aveţi toate avizele, absolut tot, domnule ministru?



Florin Iordache: Da.



Sorin-Mihai Grindeanu: În regulă. Dacă există observaţii? Dacă nu, adoptat. Vă mulţumesc.



(Aprobat)



Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, este cel care a propus suplimentarea ordinii de zi cu ordonanţa de urgenţă privind modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală.

21:30 a fost ora oficială la care a început şedinţa de Guvern din seara de 31 ianuarie 2017