Comisia SRI: George Maior - audiat pe 27 februarie; Florian Coldea - pe 6 martie

Fostul şef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentară de control a activităţii SRI, iar fostul adjunct al serviciului Florian Coldea pe 6 martie, a anunţat marţi preşedintele comisiei, Claudiu Manda.



Săptămâna viitoare va fi audiat la comisia SRI preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.



"Pentru săptămâna viitoare, marţi, pe data de 20 februarie, va fi invitat la comisie domnul Călin Popescu-Tăriceanu. Domnia sa a şi confirmat. Pe data de 27 februarie, tot marţi, îl invităm la comisie pe domnul George Maior, urmând ca la o săptămână după, în speţă 6 martie, să vină la comisie domnul Florian Coldea. Iar in săptămâna următoare o să-i propunem domnului preşedinte Traian Băsescu să vină la comisie când îi permite timpul domniei sale şi în contextul în care putem să avem şedinţă de comisie - ne-am dori să fie data de marţi, să vedem dacă domnul Traian Băsescu poate să fie pe 13 martie la comisie, urmând ca după aceea celelalte persoane despre care s-a vorbit în spaţiul public să stabilim când le invităm", a afirmat Claudiu Manda la finalul unei şedinţe a Comisiei SRI.



El a precizat că primele trei audieri sunt confirmate.



Referindu-se la agenda audierilor preşedintelui Senatului, Manda a spus că este vorba despre "aspecte" care vizează activitatea acestuia discutate în Comisie.



"Sunt aspecte care vizează activitatea domnului Tăriceanu discutate în comisie - atunci când era prim ministru al României şi era membru în CSAT - şi au fost elemente care au legătură cu activitatea SRI şi cu CSAT şi - doi - cred că sunt elemente pe care domnul Tăriceanu le are de adus în atenţia Comisiei şi pe care Comisia le poate lămuri, verifica prin corespondenţa pe care o face cu SRI", a explicat Manda.



Potrivit acestuia, "sunt aspecte de lămurit" atât în ceea ce-l priveşte pe Călin Popescu-Tăriceanu, cât şi pe George Maior, Florian Coldea şi Traian Băsescu.



"În ceea ce-i priveşte pe domnii Coldea şi Maior - perioada cât au condus SRI, funcţionarea SRI, chestiunile interne, inclusiv elemente punctuale în care invitaţii la Comisie au spus chestiunile acestea punctuale - de discuţii avute, de intervenţii avute şi sigur că acest lucru ar trebui verificat - dacă s-au întâmplat şi în ce context s-au întâmplat. Şi domnul Coldea, ca şi domnul Maior, şi-au dorit să vină la Comisie, atunci când i-am invitat, să lămurească aceste aspecte. În ceea ce-l priveşte pe domnul Traian Băsescu - la fel - s-au făcut referiri la persoana sa, în relaţia cu SRI, în calitatea de preşedinte şi preşedinte CSAT care coordona inclusiv activitatea SRI. Cred că sunt şi lucruri pe care domnia sa doreşte să le aducă în atenţia Comisiei", a detaliat Claudiu Manda.



El a adăugat că Florian Coldea a confirmat prezenţa la Comisia SRI. "Am avut două discuţii cu domnul Coldea, prima în care m-a rugat să-i transmitem o invitaţie oficială şi a doua în care am stabilit ziua de 6 martie. (...) Eu l-am sunat, domnia sa a răspuns, a spus la invitaţia mea că doreşte să vină la comisie şi că doreşte să lămurească aspectele care-l vizează pe domnia sa sau SRI - atât timp cât a fost la conducere", a afirmat Manda.



Întrebat dacă după cele patru persoane va fi invitat şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, Manda a spus: "La sfârşitul sesiunii trecute, cred că în luna noiembrie sfârşit, comisia a decis ca cele patru persoane pe care să le invite sunt cele pe care vi le-am spus astăzi, în speţă domnul Maior, domnul Coldea, domnul Tăriceanu şi domnul Băsescu. După această decizie a comisiei a apărut în spaţiul public afirmaţia domnului Dragnea că, dacă va fi invitat la comisie, va veni. Or, am fost în această situaţie - am avut prima săptămână şi asta este a doua săptămână de comisie în care am avut destul de multe lucruri de lămurit, răspunsuri, petiţii, chestiuni de organizare internă, motiv pentru care am considerat ca începând de săptămâna viitoare - respectiv 20 (februarie ) vom începe audierile. În ordinea pe care am stabilit-o în comisie, cei patru invitaţi sunt cei menţionaţi urmând ca după acea să fie invitate şi celelalte persoane care şi-au exprimat dorinţa de a veni la comisie. Nu am dezvoltat acest subiect".



Claudiu Manda a arătat că a luat act de dorinţa lui Liviu Dragnea de a veni la Comisia SRI pentru a fi audiat.