Congresul ALDE a rezolvat problemele din interiorul partidului

Înscăunarea lui Călin Popescu Tăriceanu ca lider unic al ALDE s-a desfăşurat conform scenariului la Congresul desfăşurat în weekend la Palatul Parlamentului. Preşedin­tele Senatului a avut și 29 de voturi împotrivă, asta deşi a candidat de unul singur la şefia partidului. Invitat de onoare, fostul preşedinte Emil Constantinescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Tăriceanu, comparându-l pe fostul preşedinte liberal cu figuri politice precum Ronald Reagan, Margaret Thatcher şi Helmuth Kohl.

Competiţia internă pentru şefia partidelor poate folosi lejer drept criteriu de performanţă şi diagnoză în democraţia românească. Scena politică dâmboviţeană a brevetat însă un model unic. Dacă Liviu Dragnea a fost ales cu 97% din voturile membrilor de partid drept lider al social - democraţilor, candidând de unul singur la Congresul din octombrie 2015, Traian Băsescu a fost uns cu unanimitate în fruntea în PMP în martie 2016, fiind şi el candidat unic. Trendul politic autohton s-a păstrat şi în weekend, la Congresul ALDE. Singurul candidat la şefia parti­dului, fostul lider PNL C.P. Tăriceanu, a fost ales cu 1.065 de voturi pentru dintr-un total de 1.094 exprimate. Au existat însă şi 29 de voturi „împotrivă”, în condiţiile în care sistemul de vot electronic le-a dat mari bătăi de cap delegaţilor din toată ţara. Scrutinul propriu-zis şi centralizarea rezultatelor au durat peste şase ore.

Umbra lui Constantin la ALDE

Prima zi a Congresului a început cu un moment jenant în sala Alexandru Ioan Cuza din Palatul Parlamentului. Deşi nu a fost prezent la lucrări, considerându-le nestatutare, fostul copreşedinte ALDE Daniel Constantin a tronat nestingherit pe un panou video pe care rulau imagini glorioase din istoria formaţiunii apărute în vara lui 2015 după fuziunea dintre PC şi PLR. În lipsa unui reprezentant de marcă din partea PSD, singurul invitat cu greutate la Congresul ALDE a fost fostul preşedinte Emil Constantinescu. „La o conjuncţie a vieţii mele şi a istoriei i-am cunoscut pe Ronald Reagan, pe Margaret That­cher, pe Helmuth Kohl, pe Gorbaciov. S-a întâmplat în cadrul unor discuţii îndelungate, între patru ochi la o cafea, în care am putut schimba idei. Aceşti oameni aveau o viziune asupra lumii. Avem astfel de lideri în România? Puţini, iar unul e aici în sală. Este datoria mea să vorbesc despre el”, a spus Constantinescu de la tribuna Congre­sului. Ulterior, Tări­ceanu i-a criticat pe tinerii care susţin lupta „instituţiilor de forţă” cu politi­c i e n i i corupţi, spunând despre aceştia că „nu au trăit experienţa traumatizantă a comunismului”. „Îmi amintesc că în anii 90, tinerii erau cuprinşi de o atitudine feroce binomului din perioada comunistă, adică Ceau­şescu şi Lenuţa. Acum am văzut cu stupoare, nu mi-a vent să cred când am văzut mulţi tineri susţinând binomul Coldea şi Codruţa”, a punctat şeful ALDE. Tăriceanu le-a mai spus celor prezenţi că „îl doare trădarea lui Daniel Constantin (…) un episod trist, dar în acelaşi timp încheiat”. În replică, fostul vicepremier a scris pe Facebook despre „trădările” din cariera lui Tăriceanu, făcute „în numele unui «liberalism autentic»”, amintind de scindările PNL din 1991, 2006 şi 2014.

Curtea de Apel Bucureşti se va pronunţa pe 18 mai asupra contestaţiei depuse de Daniel Constantin în legătură cu organizarea Congresului ALDE.

10.500 de voturi împotrivă a primit Liviu Dragnea la alegerile pentru şefia PSD din octombrie 2015. Aliatul său politic, C.P. Tăriceanu, a fost renegat şi el de 29 dintre delegaţi