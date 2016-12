Crin le-a dat cu flit: “PNL, asistent la DNA!”

Karina Knapek/Intact Images

Văzut de o parte dintre liderii PNL drept un colac de salvare pentru partidul aflat în derivă, Crin Antonescu a respins categoric avansurile liberalilor. Fostul lider al Uniunii Social-Liberale s-a arătat dezinteresat de şefia partidului, însă i-a criticat dur pe greii liberali, despre care spune că au transformat partidul într-o anexă a DNA.

Dezastrul de la alegerile parlamentare a făcut-o pe Alina Gorghiu să-l propună pe Crin Antonescu pentru şefia PNL, fostul preşedinte liberal fiind considerat de o parte din partid drept singurul lider capabil să redreseze corabia aflată în derivă. „Niciodată n-am încetat să cred că Antonescu poate fi o soluţie în interiorul PNL, o soluţie activă, ce se va întâmpla la Congres vom vedea. Cred însă în ideea de competiţie. Dacă va vrea să intre în această competiţie m-aş bucura foarte tare să o facă”, a fost oferta subtilă a Alinei Gorghiu. De altfel, o bună parte dintre greii PNL l-au curtat pe Antonescu încă din timpul verii, după înfrângerea suferită la alegerile locale. Miercuri seara, Antonescu a refuzat însă categroric o posibilă revenire pe scena politică. ”Marile bătălii nu se repetă. Bătălia pe durata vieţii mele politice s-a terminat”, a spus fostul lider al USL.

Antonescu nu s-a ferit totuşi să-i critice pe liberali pentru campania lipsită de orizont dinaintea alegerilor parlamentare. “Ce i s-a opus în campanie lui Liviu Dragnea? Că are o condamnare? Ăsta a fost discursul PNL? Păi nu era treaba lui! Nu pot să faci campanie având o singură temă pentru români: «Măi, români, Dragnea are dosar! Măi români, Ponta e urmărit şi Tăriceanu a depus mărturie mincinoasă». Ce a oferit în această campanie dreapta din România? Un fel de asistenţă pentru DNA? DNA nu are nevoie. Un fel de turnătorie publică arătând cu degetul înspre ceilalţi”, a comentat fostul preşedinte interimar al României.

„Nu-i o catastrofă nici 20%”

Antonescu a ţinut să identifice şi principala problemă a partidului, care a dus în final la dezastrul din alegerile parlamentare. La fel ca fostul lider PNL Călin Popescu Tăriceanu, Crin consideră că partidul se află în plină criză de identitate. „PNL nu are problema unui om, ci are o problemă de identitate. A pierde nişte alegeri nu-i o catastrofă niciodată. Nu-i o catastrofă nici 20%. Problema este să ştii care este identitatea ta. În România însă dreapta continuă să se definească şi să se împlinească prin antipesedism. Dacă măcar PSD ar fi de stânga, ar mai avea vreun rost, dar a te defini la nesfârşit aşa înseamnă să ajungi în impas”, a fost diagnosticul pus de Antonescu.

„Tăriceanu, un biet asistat al PSD”

Fostul lider liberal l-a criticat şi pe Klaus Iohannis, pentru întâlnirea de taină avută cu Tăriceanu. „Dacă doreşte să joci ca preşedinte, e bine să joci jocuri mai măricele. Un bridge, ceva, nu un şeptic. Dacă vrei să încerci să prefigurezi o majoritate, încearcă să o faci din timp, înainte de vot. Nu, după ce nu l-ai chemat pe Tăriceanu, să rişti o întâlnire cu un biet asistat. Tăriceanu este singurul asistat social politic al PSD”, a spus Antonescu. „Că s-a întâlnit domnul Tăriceanu cu Iohannis e problema domnului Dragnea, dar că în PNL nu s-a găsit nimeni care să spună «Ce am ajuns? Chiar aşa se poate pune problema că putem fi daţi lui Tăriceanu? Dar ce, suntem ieniceri?» Asta pe mine chiar m-a durut”, a comentat fostul şef al PNL.