Dîncu, despre întâlnirea din casa lui Oprea: Cred că n-are sens această discuţie

Marin Raica/Intact Images

Sociologul Vasile Dîncu consideră că o discuţie despre prezenţa sa la întâlnirea din casa fostului vicepremier Gabriel Oprea în noaptea alegerilor din 2009 "nu are sens", precizând că a fost acolo "la un prieten".



"Eram profesor, m-am dus la un prieten. Despre asta să vorbim? De asta să vorbim noi la televizor? Cartea mea neagă tocmai chestiunea asta: să nu vorbim despre filosofia nimicului. Asta cred că n-are sens. Pur şi simplu cred că n-are sens această discuţie", a declarat Dîncu, prezent la lansarea cărţii sale "Politically Incorect".



Întrebat despre sondajele de opinie, de exit-poll-urile care au circulat în acea zi, el a menţionat că scrie într-o carte despre acest lucru.



'Scriu într-o carte despre asta, o să public toate sondajele care s-au publicat atunci, în campanie, toată dinamica din primăvară până-n toamnă, ca să zic aşa (...) şi tot ce s-a întâmplat din perspectiva sociologică a ceea ce ştim noi ceilalţi.



El a refuzat să se pronunţe în legătură cu aşa-zisa "fraudare a alegerilor".



"Nu pot să mă pronunţ. N-are rost să spun lucruri de care ştie toată lumea", a spus Dîncu.



Referindu-se la campania din 2009, sociologul a precizat că a lucrat la o carte consacrată acestui subiect.



"Timp de vreo patru ani de zile am lucrat la o carte care se numea 'Războiul total al politicii; Despre campania din 2009'. Voiam să fie un exerciţiu pentru studenţii mei: teorie şi practică. Am adunat zeci de mii de pagini, transcripturi de emisiuni şi toate aceste lucruri, inclusiv marile contradicţii care au existat în timpul campaniei, despre fraudarea alegerilor şi despre toate celelalte lucruri şi am lăsat - la un moment dat erau atâta date, scrisesem câteva mii de pagini - acum m-am apucat din nou de proiect. O să-mi spun părerea în două trei luni într-o lucrare monumentală despre campania din 2009, campania electorală din punct de vedere sociologic şi despre ce s-a întâmplat atunci", a spus Dîncu.



În opinia acestuia, "în strategia noastră generală, ar trebui să facem, de exemplu, comisii mai degrabă pentru riscurile viitoare pe care le are România în zona economică ori zona de securitate".



"Să facem comisii despre riscul acesta al transformării noastre într-o ţară fără intelectuali sau o ţară fără medici, asta ar fi lucruri mult mai importante", a spus Dîncu.



În opinia acestuia, comisia parlamentară dedicată alegerilor din 2009 are scopuri "care ţin mai mult de politică decât de ceea ce-ar avea nevoie societatea în acest moment".



"Dar Parlamentul este suveran şi mi se pare că el poate să facă ceea ce consideră în acest sens. S-ar putea să aibă semnificaţie, dar nu ştiu ce rezultate poate avea. Că de semnificaţie ar putea să fie importantă din punct de vedere politic, dar nu ştiu dacă vor putea să aibă rezultate după ce nu mai există alte elemente", a încheiat Vasile Dîncu. AGERPRES