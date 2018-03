Doi jurnaliști pe lista neagră a Sistemului

Sebastian Ghiță a dezvăluit în interviul acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad cum Laura Codruța Kovesi l-ar fi îndemnat să preia Realitatea TV de la Sorin Ovidiu Vîntu.

Mihai Gâdea a venit cu o dezvăluire inedită în emisiunea „Sinteza Zilei”. După ce Ghiță a preluat Realitatea, doi jurnaliști au devenit indezirabili pentru Sistem, care a fost cerut să fie dați afară. Este vorba de Adrian Ursu și Oana Stancu (Zamfir).

Acest lucru a fost confirmat și de Sebastian Ghiță. "Am încetat contractul cu Oana Stancu şi Adi Ursu ca să se vadă că eu am control asupra instituţiilor”. Emisiunea numărul 1 a Realității era „Ora de foc”, prezentată de cei doi.

Adrian Ursu și Oana Zamfir au comentat dezvăluirile lui Sebastian Ghiță în emisiunea Sinteza Zilei.

„E un moment în care avem confirmarea pentru ce am aflat atunci prin diverse surse și pe diverse căi, dar e un lucru pe care auzindu-l spus sună convingător pentru că este ca și dezvăluirile pe care Udrea le făcea din Sistem, ca și informațiile pe care le aflăm de la Horia Georgescu din Sistem, ca și toate confirmările pe care le făceau ticăloșii dinăutru despre ticăloșiile pe care le făceau afară. Preluarea Realității a fost o operațiune telecomandată și eliminarea noastră a fost dovada de putere a lui Sebastian Ghiță față de cei care i-au dat puterea în brațe. (...) E despre un sistem și că ar ttrebui să intereseze pe toată lumea. Există orbi în țara asta”, a declarat Adrian Ursu.

La rândul său, Oana Zamfir a ținut să precizeze: „Mă bucur că pot privi cu mare detașare momentul acela, a fost momentul zero. Ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru clasa politică, jurnaliști, preluarea controlului unei televiziuni. Întâlnirile noastre din Realitatea erau destul de transparente. Noi am înțeles dinainte să zburăm cum stăteau lucrurile. El era transparent. Pot să spun că privesc cu multă satisfacție ce a urmat, noi am făcut această echipă extraordinară la Antena 3 și am făcut deranj mare de tot. Anchetele pe care le-am dat au devenit ulterior dosare. Poate cumva toate dezvăluirile de acum vor ajuta să se mai îndrepte niște coloane strâmbe”. Antena 3