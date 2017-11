Dragnea: Cei care se simt ameninţaţi de schimbări încearcă să saboteze reformele

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică, la congresul Tineretului Social Democrat care se desfăşoară la Bucureşti, că partidul pe care îl conduce nu va da înapoi în faţa celor care se tem de schimbare şi încearcă să 'saboteze' reformele.



"PSD se luptă astăzi cu 'mize grele': reforma fiscală, reforma din justiţie, creşterea veniturilor românilor, relansarea economiei şi aducerea la zi a infrastructurii. Efortul partidului, efortul guvernului nu este uşor, şi asta se vede cu ochiul liber. Politică, din păcate în România, înseamnă de mulţi ani şi încercarea adversarilor de a te sabota cu orice chip. Şi nu vorbim de adversari politici. PSD luptă astăzi şi cu adversari nepolitici implicaţi ilegal în lupta pentru putere. Dar ceea ce ştim cu toţii este că PSD-ul nu va da înapoi. Când vrei să smulgi societatea din stagnare, trebuie să îţi asumi un anumit tip de acţiune şi să o duci până la capăt, indiferent de piedici şi de adversari. (...) Cu siguranţă ştiţi, vedeţi că mulţi nu vor schimbarea. Vor încerca să ne oprească. Sistemul însuşi, despre care se tot vorbeşte şi de care se vorbeşte generic, manifestă totdeauna, oriunde, o rezistenţă la schimbare. Sunt unii care se simt ameninţaţi de aceste schimbări (...) şi vor încerca să te lovească, să ne lovească. Sunt mulţi care au de pierdut în urma schimbărilor pe care am început să le facem, dar cei mai mulţi, zdrobitor de mulţi au de câştigat', a declarat Liviu Dragnea, la Romexpo, la Congresul Organizaţiei de tineret a PSD (TSD).



El şi-a început discursul cu o întrebare către şeful TSD, Gabriel Petrea: "Gabi, cum ai ales muzica asta, Piraţii din Caraibe? Vezi ce înseamnă să fii candidat? Adevărul e că îl ascultam pe Liviu (n.r. deputatul Liviu Pleşoianu), şi la cum ne hăituiesc ăştia, chiar că suntem piraţi", a spus Dragnea, referindu-se la un apel adresat tinerilor de deputatul Liviu Pleşoianu care a arătat că "la nevoie să ne exprimăm inclusiv în stradă" şi că social-democraţii pot arăta "inclusiv în stradă" că ei sunt adevărata majoritate.



Dragnea a afirmat că PSD luptă cu adversari nepolitici implicaţi ilegal în lupta pentru putere şi a arătat că PSD nu va ceda, pentru că orice cedare ar însemna să devii complice cu ceilalţi.



"În ceea ce mă priveşte, aţi văzut şi vedeţi cu toţii obstacolele care mi se ridică mereu în faţă, ca om politic, ca fost şef de campanie al PSD-ului la referendum, unde 7,4 milioane de români au avut o opţiune şi au avut-o degeaba, ca preşedinte de partid sau chiar ca preşedinte al Camerei Deputaţilor. Eu nu vreau să devin complice cu ceilalţi, cu cei care ridică aceste obstacole şi care vor să ţină România pe loc, pentru că au construit cu migală în aceşti ani - cei 12 ani - acest sistem ocult şi nenorocit care sugrumă România şi care sugrumă drepturi şi libertăţi. Nu vreau să devin complice cu cei care vor să se substituie democraţiei şi votului a milioane de români pentru a controla România mai presus de vot, mai presus de lege şi fără să dea socoteală nimănui. Nu vreau să devin complice cu cei care nu vor ca România să devină cu adevărat un stat de drept, cu cetăţeni liberi, ale căror drepturi fundamentale să fie respectate", a subliniat liderul PSD.



El i-a îndemnat pe tinerii din PSD să iasă la vedere mai mult decât au făcut-o până acum, argumentând că implicarea acestora în politică este vitală pentru PSD, este vitală pentru România.



"Next level înseamnă să începeţi să existaţi", a adăugat preşedintele PSD, referindu-se la sloganul congresului TSD - "Next level".



"Şi nu uitaţi, PSD-ul este o forţă! Eu vă îndemn să o folosiţi!", a adăgat Dragnea. www.agerpres.ro