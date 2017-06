Dragnea, pe urmele lui Băsescu: îşi caută un Boc al lui

LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO

Săptămâna care începe astăzi va fi decisivă pentru soarta Guvernului Grindeanu. Raportul privind evaluarea miniş­trilor şi stadiul programului de guvernare a ajuns aseară pe masa liderului PSD Liviu Dragnea, iar miza politică este una uriaşă: schimbarea întregului Cabinet, în frunte cu premie­rul Sorin Grindeanu. Apropiaţii şefului PSD au vehiculat, deja, ideea unui nou prim-ministru: acesta ar putea fi o femeie din actualul Executiv sau membru al Parlamentului.

Evaluarea miniştrilor şi a stadiului în care se află imple­mentarea programului de guvernare va fi discutată înce­pând de astăzi cu premierul şi cu miniştrii supuşi analizei, urmând ca o decizie finală să fie luată în Comitetul Executiv al PSD, cel mai probabil mier­curi. În cadrul CEx-ului dominat de camarila lui Liviu Dragnea, Cabinetul Grindeanu ar putea rămâne fără sprijinul politic al PSD, spun surse soci­al-democrate. Deşi Sorin Grin­deanu a transmis săptămâna trecută că nu este vorba de „niciun fel de ştirbire a autori­tăţii” sale, atacurile la adresa premierului au continuat şi în weekend din partea apropia­ţilor lui Liviu Dragnea. Primarul Cpaitalei, Gabriela Firea, şi-a continuat răfuiala cu Grindeanu, sugerând că acesta ar avea o susţinere importantă din afara parti­dului. „Probabil a umplut golul lăsat de absenţa în consultarea sa cu domnii Dragnea şi Tăriceanu cu altceva. Rămâne să af lăm ce anume este acel altceva. Noi îi asiguram spatele politic. În momentul în care nu a mai considerat util spatele politic, înseamnă că are alt spate, poate”, a acuzat Firea la televiziunea fuga­rului Ghiţă. Edilul Capitalei a avansat şi o alternativă pentru schimbarea actu­alului premier: „Eu mi-aş dori să fie tot o doamnă prim-ministru. O femeie din actualul Guvern sau din parlamentarii noştri... Sunt sigură că am colabora foarte bine. Am mare încredere în capacitatea de muncă a feme­ilor, în loialitatea lor”. Firea a ţinut totuşi să precizeze că ea nu vizează „sub nicio formă” fotoliul de premier şi nici preşedinţia.

Ce variante circulă „pe surse” în acest moment

Surse din interiorul PSD susţin că deocamdată sunt luate în calcul două nume: actualul ministru de Interne, Carmen Dan, şi vicepreşedin­tele Camerei Deputaţilor, Carmen Moldovan. Şefa Inter­nelor are avantajul de a fi unul dintre cei mai disciplinaţi soldaţi ai partidului, fiind printre cei mai loiali oameni din jurul lui Liviu Dragnea. Carmen Dan şi-a început cariera ca secretară a Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (martie - septembrie 1 9 9 0 ) ş i secretară la Şcoala ge-nerală nr. 3 din Videle (1990 - 1996 ) . A ajuns, ulterior, consilier juridic la CJ Teleorman, subprefect şi prefect al judeţului din anul 2014, fiind aleasă ca senator în decembrie 2016. Cealaltă variantă, Carmen Moldovan, a fost redactor la Jurnalul Naţional (1993-1995) şi reporter la Antena 1 (1995- 1997), fiind la al treilea mandat de deputat în Parlamentul României. Moldovan este de profesie notar public, a absolvit Colegiul Naţional de Apărare şi un master în management politic la Institutul social-de­mocrat O. Şincai, iar în actuala legislatură a devenit vicepreşe­dinte al Camerei Deputaţilor.

O variantă de rezervă ar fi actualul ministru al Dezvol­tării, Sevil Shhaideh, o altă „favorită” a liderului PSD, însă pare greu de crezut că preşe­dintele Klaus Iohannis ar accepta numirea sa la Palatul Victoria în condiţiile în care Shhaideh a fost respinsă în urmă cu jumătate de an din cauza presupuselor afinităţi ale soţului său cu regimul dictato­rului sirian Bashar al-Assad. În cărţi ar mai fi, pe surse, europarlamentarul Viorica Dăncilă sau senatorul Mihai Fifor, cel care l-a înlocuit pe Şerban Nicolae la şefia grupului PSD din Senat.

PSD 2017, ca PNŢCD 1999

În apărarea premierului Sorin Grindeanu, atacat la baionetă de fidelii lui Liviu Dragnea, a sărit ieri fostul prim-ministru Victor Ponta, un adversar declarat al actualului lider PSD. Ponta susţine că de la PNŢCD, în 1999, nu a mai existat în România scenariul în care conducerea unui partid îşi sabotează propriul Guvern. În decembrie 1999, premierul ţărănist Radu Vasile a fost obligat să demi­sioneze după ce preşedintele Emil Constantinescu i-a convins pe miniştrii să se retragă din Guvern pentru a forţa „abdicarea” prim-minis­trului. „Dacă vă uitaţi, prin­cipala temă politică în media a fost conflictul între echipa premierului Grindeanu şi echipa Dragnea - Firea! Un subiect total toxic, artificial, pornit exclusiv din ambiţii şi frustrări personale, irelevant pentru viaţa românilor şi care afectează grav implementarea unor proiecte fundamentale, de la Legea salarizării la Parte­neriatul cu SUA”, a acuzat Ponta pe Facebook.

Votul din decembrie 2016 ne-a arătat că și românii vor același lucru: un guvern cu largă susține­re parlamentară și stabil. Această încredere pe care ne-au acor­dat-o românii nu poate fi înșelată cu noi schimbări, noi crize politi­ce, eventual alte alegeri - într-un cuvânt INSTABILITATE. Sorin Grindeanu, aseară, pe Facebook

Lista „concediaților”: Ștefan, Toader, Olguța

Vizaţi de o iminentă remaniere după prestaţia avută în primele şase luni de guvernare sunt mai mulţi miniştri din Cabinetul Grindeanu. Printre cei criticaţi în repetate rânduri de Liviu Dragnea şi apropiaţii săi se numără miniştrii Viorel Ştefan (Finanţe), Tudorel Toader (Justiţie) şi Olguţa Vasilescu (Muncă), însă pe lista posibililor „concediaţi” se mai află în prezent nume ca Gabriel Leş (Apărare), Pavel Năstase (Educaţie), Florian Bodog (Sănătate), Mircea Dobre (Turism) sau Toma Petcu (Energie). Toţi miniştrii vizaţi vor fi chemaţi să discute la partid raportul, iar social-democraţii vor decide, în cadrul Comitetului Executiv, cine rămâne şi cine pleacă.

Guvernul a demisionat înainte de învestire

Liviu Dragnea a recunoscut, la finalul săptămânii trecute, că toţi miniştrii, în frunte cu premierul Sorin Grindeanu, şi-au depus demisiile în alb, la momentul învestirii în funcţie. Liderul PSD susţine însă că el nu va folosi demisiile depuse de membrii Cabinetului „în euforia formării Guvernului”: „Adică, nu mă duc şi le iau din sertar şi le pun data”. „Să iei demisia în alb primului-ministru al Guvernului României şi întregului Guvern, votaţi de Parlament, este nu doar o încăl­care flagrantă a democraţiei ci un act de cămătărie politică. În ce altă ţară membră a UE şeful de partid ia ostatic un Guvern întreg asupra căruia exercită un şantaj permanent?”, a reacţionat ieri Raluca Turcan, preşedintele interimar al PNL.